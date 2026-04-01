부산시, 3년 연속 공약이행 평가 ‘최우수(SA) 등급’ 달성

부산시는 한국매니페스토실천본부에서 실시한 ‘2026년 전국 시·도지사 공약이행 및 정보공개 평가’에서 3년 연속 전국 최우수(SA) 등급을 달성했다고 1일 밝혔다.

이번 평가는 한국매니페스토실천본부가 지난 2월부터 전국 17개 시·도를 대상으로 실시했으며, 지난해 12월 31일 기준 △공약이행완료 △2025년 목표달성 △주민소통 △웹소통 △공약일치도 5개 분야를 기준으로 공약 이행실적을 종합적으로 분석·평가한 결과다.

부산시가 한국매니페스토실천본부에서 실시한 ‘2026년 전국 시·도지사 공약이행 및 정보공개 평가’에서 3년 연속 전국 최우수(SA) 등급을 달성했다. 부산시 제공

시는 공약이행 종합평가에서 최고 등급(SA)에 선정됐다. 공약 이행률은 전국 평균(80.3%)을 상회하는 81.5%를 기록했으며, 주민소통 분야에서도 최고등급(SA)을 획득했다. 웹소통 및 공약 일치도에서도 전반적으로 높은 평가를 받았다.

시는 공약 추진계획과 이행 실적을 시민들에게 공개하고, 누리집 기반 체계적인 시민 의견수렴 시스템을 운영함으로써 공약 이행의 투명성과 정보 접근성을 지속적으로 강화해 왔다. 또 공약 이행의 실질적 기반인 재정 확보 측면에서도 안정적인 성과를 보이고 있다.

민선 8기 공약 추진에 필요한 임기 내 총 재정 규모는 14조357억원이며, 이 중 10조6342억원(75.8%)을 확보해 공약 이행기반을 안정적으로 구축했다. 현재까지 보류·폐기된 공약 없이 전 사업을 정상 추진하고 있다.

시는 또 민선 8기 출범 이후 공약실천계획을 체계적으로 수립하고, 정기적인 점검과 시민 참여 기반의 검증 절차를 통해 공약 이행의 투명성과 실효성을 강화해 왔다. 공약사업별 추진실적과 재정집행 상황, 향후 계획 등을 정기적으로 관리하고, 필요한 경우 사업 조정·보완을 통해 정책 실행력을 지속적으로 제고하고 있다.

박형준 시장은 “3년 연속 최우수(SA) 등급 달성은 공직자 모두가 시민과의 약속을 최우선 가치로 두고 꾸준히 노력해 온 결과”라며 “앞으로 시민의 눈높이에서 소통하며 체감할 수 있는 정책성과를 통해 오늘보다 내일이 더 기대되는 도시, 다시 태어나도 살고 싶은 도시가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

한편 부산시는 민선 8기 비전인 ‘부산 먼저 미래로 그린스마트 도시 부산’을 바탕으로 △시민행복도시 △글로벌허브도시 △창업금융도시 △디지털혁신도시 △저탄소그린도시 △문화관광매력도시 6대 핵심목표 아래 총 108개의 공약사업을 추진 중이다.