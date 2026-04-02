부산 조선社 ‘방산’ 도전장

‘함정 MRO’ 국비 250억 확보



市, 5년 동안 중소업체 역량 강화

실무 전문가 2000명 집중 양성

美 ‘마스가’ 대응 산업 본격 전환

안착 땐 1099억 생산유발 기대

부산지역 조선산업이 글로벌 함정 유지·보수·정비(MRO)사업 진출을 통해 방위산업 시장 진출에 나선다. 부산에는 중소 조선업체와 수리조선소, 국내 조선기자재업체의 52.8%(171개 업체)가 몰려 있다.



부산시는 산업통상부 주관 ‘중소조선 함정 MRO 글로벌 경쟁력 강화지원 공모사업’에 최종 선정됐다고 1일 밝혔다.

시는 공모 선정으로 국비 250억원을 확보하고, 올해부터 2030년까지 5년간 지역 중소조선업체 및 기자재업체의 글로벌 함정 MRO사업 역량을 높이기 위한 사업을 추진한다. 부산을 비롯한 울산·경남·전남이 공동 추진하는 이 사업은 부산에 있는 중소조선연구원이 주관하고, 한국조선해양기자재공업협동조합과 부산·울산·전남 테크노파크 등이 공동으로 참여한다.



글로벌 함정 MRO 시장 진출을 통해 국내 중소 조선산업의 지속가능한 성장 동력을 확보하고, 글로벌 방산 공급망 참여 기반을 강화하는 것을 목표로 한다. 특히 미국 트럼프정부의 마스가(MASGA·미국조선업을 다시 위대하게) 프로젝트 및 동북아지역 함정 MRO 공급망 재편에 대응해 지역 중소 조선소와 조선기자재 업체의 MRO 산업 전환을 지원함으로써 부산지역 조선산업에 새로운 성장축을 만들어 나갈 전망이다.



시는 이를 위해 기업의 사전 수요조사 결과를 토대로 함정 MRO 산업 전환을 위한 기업지원과 전문인력 양성을 집중 추진한다. 먼저 기업지원은 총 200건 규모로 추진하고 지역 중소조선업계가 필요로 하는 현장 수요를 반영해 함정 MRO 전용 야드 시설 임차와 미국 함정 정비 자격 인증(MSRA·ABR) 획득 지원, 한·미 공급망 공동 협력 기술 지원 등 기업들이 실질적으로 시장에 안착할 수 있도록 패키지형 지원을 제공할 예정이다.



인력 양성 부문은 조선업계의 고질적인 인력난 해소에 집중할 예정이다. 현장에 즉시 투입 가능한 실무형 전문인력 2000명을 양성하고, 교육 수료자에게 훈련수당과 채용장려금을 지급해 교육을 수료한 인력이 실제 취업까지 이어지는 일자리 선순환 구조를 조성할 계획이다.



이번 함정 MRO사업을 발판으로 지역 조선·방산산업의 경제적 파급 효과를 극대화하고, 산업 경쟁력을 한층 강화할 예정이다. 이번 사업 추진으로 조선산업 생태계가 확충되면 △생산유발 1099억원 △부가가치 유발 327억원 △고용유발 321명 등의 경제적 파급효과가 기대된다.



시는 올해 신설된 방위산업 전담팀(TF)을 중심으로 함정 MRO사업 등 지역 특화 방산사업 발굴과 국비 확보에 총력을 기울이고 있다. 향후 방위사업청의 함정 MRO 클러스터 사업 및 방산혁신클러스터 조성사업과 연계해 시너지를 창출하고, 방위산업을 부산의 미래 주력산업으로 집중 육성할 방침이다.



박형준 시장은 “지역 조선산업이 글로벌 방산 공급망과 연계해 신성장 동력을 확보해 나갈 수 있도록 적극 지원해 나가겠다”고 말했다.