78년 아픔과 진실 기억… 3일 제주 4·3 추념식

道, 2일 평화대행진 행사도

제78주기 4·3희생자 추념식이 3일 오전 10시 제주4·3평화공원과 위령제단에서 봉행된다. 올해 추념식은 지난해 제주4·3기록물이 유네스코 세계기록유산으로 등재된 이후 처음 열려 추모와 함께 평화와 인권의 메시지를 국내외로 확산하는 계기가 될 것으로 보인다.



1일 제주도에 따르면 추념식에는 생존 희생자·유족, 정부 주요 인사와 정당 관계자, 도민 등 2만여명이 참석해 희생자와 유족을 위로할 예정이다. 추념식 슬로건은 ‘4·3의 역사는 평화를 품고, 역사의 기록은 인권을 밝히다’로 정했다.



제주평화인권헌장 선포가 제주4·3에서 비롯됐음을 알리고, 4·3의 아픈 역사가 품은 평화의 의미를 되새기며, 유네스코 세계기록유산으로 등재된 4·3기록을 통해 진실과 인권의 가치를 세계와 미래세대에 전하겠다는 뜻을 담았다.



추념식 전날인 2일에는 제주시 관덕정 등지에서 ‘4·3 평화 대행진’이 열린다.