한국수입협회, ‘K-뷰티·K-헬스케어’ 현장방문 행사 개최

한국수입협회는 한국콜마종합기술원에서 주한 여성대사들을 초청해 ‘K-뷰티·K-헬스케어 산업 현장방문 행사’를 개최했다고 1일 밝혔다.

한국수입협회는 한국콜마종합기술원에서 주한 여성대사들을 초청해 ‘K-뷰티·K-헬스케어 산업 현장방문 행사’를 개최했다고 1일 밝혔다. 한국수입협회 제공

이번 행사는 협회의 주한 외교·통상 네트워크를 기반으로 마련된 프로그램으로, 브루나이, 노르웨이, 이탈리아 등 10개국 주한 여성대사들과 한국콜마 윤동한 회장, 협회 회장단 등 20여명이 참석한 가운데 진행됐다.

K-뷰티 산업과 건강기능식품을 포함한 K-헬스케어 분야의 경쟁력은 물론, 관련 산업에 담긴 한국의 소비문화와 라이프스타일을 해외 주요 인사들에게 소개하기 위해 기획됐다.

행사는 콜마비앤에이치 대표이자 한국수입협회 부회장인 윤여원 대표이사와의 협력을 통해 추진됐으며, 콜마비앤에이치의 K-뷰티 및 K-헬스케어 글로벌 시장 선도 전략과 성장 스토리를 공유하는 시간을 가졌다.

윤영미 한국수입협회 회장은 “주요 교역국과의 전략적 교류 지속 확대로 회원사의 글로벌 비즈니스 환경 조성에 적극 기여하겠다”고 말했다.

윤여원 대표이사는 “각국과 한국 간 산업 협력으로 이어지는 의미 있는 자리가 되기를 기대한다”고 전했다.