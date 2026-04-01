권기훈 대구시의원, 팔공산 상권 휴∙폐업률 높아…市 상생 해법 마련해야”

대구시의회는 경제환경위원회 소속 권기훈 의원(동구3)이 서면 시정질문을 통해 시민안전 테마파크와 팔공산 일대 주민 간 갈등이 장기간 해소되지 않고 있는 문제를 지적하고, 지역 상생을 위한 대구시의 책임 있는 대응과 종합적인 대책 마련을 촉구했다고 1일 밝혔다.

권기훈 대구시의원. 대구시의회 제공

권 의원은 “시민안전테마파크 조성 당시 지역 주민과 약속했던 상생 방안이 제대로 이행되지 않으면서 주민들의 박탈감이 갈수록 깊어지고 있다”고 지적했다.

권 의원에 따르면 팔공산 국립공원 승격 이후 상가 휴∙폐업률이 44%에서 67%까지 증가하고 이용 만족도도 23개 국립공원 중 20위에 그쳤다. 이에 권 의원은 공원 마을지구 개발, 명품마을 조성, 문화유산 보존∙관리 등 기존 마스터플랜 사업의 추진 현황을 따져 물었다. 또한 공산동을 팔공산 관광의 관문으로 재정립하기 위한 동화지구 재생사업 필요성과 함께 체류형 관광 전환을 위한 구름다리 설치사업 재검토를 요구했다.

그는 공산동 고도지구 규제로 인한 개발 제한과 인구 감소 문제를 지적하고 선택적 규제 완화 검토를 촉구하고, 용천로 확장사업과 관련해서는 대구시가 적극적으로 사업을 주도해야 한다고 밝혔다. 이와 함께 수국정원 조성사업 지연 문제를 언급하며 사업 추진 일정과 행사 정상 운영 가능 여부에 대한 명확한 설명을 요구했다.

이밖에 국가∙대구시∙동구∙지역주민이 함께 참여하는 팔공산 관리 거버넌스 구축 필요성을 제시하며, 장기적인 갈등 해소 방안을 마련할 것을 주문했다.

권 의원은 “팔공산은 단순한 관광지가 아니라 지역 주민들의 삶의 터전이자 생존 기반”이라며 “행정 편의에 따라 지역이 희생되는 구조는 더 이상 지속되어서는 안 되며 대구시는 책임 있는 자세로 실질적인 상생 해법을 제시해야 한다”고 강조했다.