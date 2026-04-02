메리츠화재 대표 29억 ‘연봉킹’…직원 평균 보수 1위 ‘코리안리’ [경제 레이더]

2025년 보험업계 연봉 전자공시

지난해 보험업계에서 가장 많은 연봉을 받은 최고경영자(CEO)는 김중현 메리츠화재 대표로 나타났다. 직원 평균 보수가 가장 높은 보험사는 재보험사인 코리안리였다.

사진=연합뉴스

1일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 김중현 대표는 지난해 연봉으로 29억6776만원을 수령했다. 급여는 4억9760만원이었지만, 상여가 24억5000만원에 달했다. 다만 김경환 부사장이 28억677만원을 받아 김중현 대표보다 더 많은 연봉을 수령해 눈길을 끌었다. 이외에도 신용남 상무(23억1038만원), 김용일 상무(23억35만원) 등이 20억원을 넘겼다.



정몽윤 현대해상 회장은 연봉 26억3600만원 중 책임경영 차원에서 8억1200만원을 반납해 약 18억2400만원을 받았다. 원종규 코리안리 사장은 23억2215만원을 수령했다. 신창재 교보생명 대표이사 겸 이사회 의장과 전문경영인인 조대규 사장은 각각 11억7800만원, 9억100만원을 받았다.



삼성 보험계열사에선 홍원학 삼성생명 사장, 이문화 삼성화재 사장이 각각 21억6100만원, 17억5800만원을 받았다. 한화 보험계열사 중에선 김승연 한화그룹 회장의 차남인 김동원 한화생명 사장이 12억2600만을 수령했다. 나채범 한화손해보험 사장의 연봉은 9억6700만원이었다. 이외 △이영종 신한라이프 전 사장 9억7000만원 △정종표 DB손해보험 사장 8억2200만원 △구본욱 KB손해보험 사장 8억100만원 △김재식 미래에셋생명 부회장 7억1500만원을 수령했다.



코리안리의 임직원 평균 연봉은 1억7700만원으로 보험사 중 가장 많았다. 이어 △삼성화재 1억5869만원 △삼성생명 1억5500만원 △메리츠화재 1억4397만원 △신한라이프 1억2700만원 △한화생명 1억1700만원 △KB손보 1억1500만원 △교보생명 1억1400만원 △한화손보 1억1000만원 등 대부분의 보험사 평균 연봉이 1억원을 넘어선 것으로 집계됐다.