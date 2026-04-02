대구 ‘캐리어 시신’ 50대 여성, 사위 폭행에 숨졌다

경찰 긴급체포 20대 사위 진술

“시끄럽고 물건 정리 안 해 때려”

부검서 갈비뼈·골반 골절 확인

존속살해 혐의 영장 신청할 듯

대구 도심 하천에서 캐리어(여행용 가방)에 담긴 시신으로 발견된 50대 여성이 사위의 폭행으로 숨진 채 유기됐다는 진술이 나왔다. 피의자인 20대 사위는 어떠한 이유로 범행을 저질렀는지에 대해선 함구하고 있는 것으로 알려졌다.

지난 3월 31일 오전 10시 30분쯤 "신천에 수상한 캐리어가 있다"는 신고를 접수한 경찰이 대구 북구 칠성동 잠수교 주변을 수색하고 있다. 경찰은 캐리어 안에서 여성 시신을 발견해 수사에 나섰다. 뉴스1

1일 대구 북부경찰서에 따르면 전날 시신유기 혐의로 긴급체포된 사위 A(20대)씨와 딸 B(20대)씨는 경찰 조사에서 “주먹과 발로 장모를 폭행했다”고 진술했다. 경찰은 육안검사를 통해서도 시신의 얼굴에 멍 자국 등 폭행 정황을 발견했다.

숨진 장모는 A씨 부부와 대구 중구 한 오피스텔형 원룸에서 함께 살았다. 장모는 지난해 가출했다가 실종신고를 받고 출동한 경찰에 발견되기도 했다. 장모의 남편은 서구에서 따로 거주해 사건 발생 여부를 알지 못하고 있었던 것으로 확인됐다.

경찰은 A씨 부부가 시신유기 사실은 인정하면서도 살인에 대해서는 일부 부인하고 있다고 밝혔다. 이에 경찰은 숨진 장모의 정확한 사망 원인과 범행 동기를 밝히기 위해 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰한 상태다.

경찰 관계자는 “시신 외관에서 타살 흔적이 발견되지 않아 독극물 등이 사망 원인일 가능성도 열어두고 있다”고 밝혔다. 경찰은 금전 문제 등 가족 내 불화에서 범행을 저지른 것인지 규명하기 위해 구체적 범행 동기 등을 추가로 확인해 이들 부부에 대해 시신유기 혐의 외에 살인 또는 폭행치사 등의 혐의를 적용하는 방안을 검토하고 있다.

지난 3월 31일 대구 북부경찰서에서 경찰관계자가 오가고 있다. 연합뉴스

앞서 A씨 등은 지난달 18일 중구 자택에서 장모의 시신을 캐리어에 담은 뒤 도보로 이동해 신천변에 유기한 혐의를 받고 있다. 시신이 담긴 캐리어는 지난달 31일 오전 10시30분 북구 칠성동 신천 잠수교 부근에서 발견됐다. 은색 계열의 캐리어는 하천에 반쯤 잠긴 채 떠 있었고 내부에 물이 차 시신 일부가 변형된 상태였다. 시신은 캐리어 내부에서 신발을 신지 않은 채 웅크린 자세로 발견됐다.

경찰은 실종자 기록 등 확인과 장모의 사망 전 최종 위치, 주변 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 통해 수사 착수 10시간30분 만인 지난달 31일 오후 9시쯤 A씨 부부를 긴급체포했다.