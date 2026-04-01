최신 AI칩 탑재 ‘갤럭시 북6’ 출시

삼성전자 모델들이 1일 삼성전자의 인공지능(AI) PC ‘갤럭시 북6’를 소개하고 있다. 이날 국내 출시한 ‘갤럭시 북6’는 최신 AI칩인 ‘인텔 코어 울트라 프로세서 시리즈 3’를 탑재해 전작 대비 연산 속도가 크게 향상됐다. 이미지 편집과 실시간 번역 등 ‘갤럭시 AI’ 기반 작업을 더욱 안정적으로 수행할 수 있다. 40.6㎝(16형)과 35.6㎝(14형) 두 가지 사이즈로 출시됐고, 가격은 중앙처리장치(CPU)와 그래픽카드(GPU), 메모리 등 세부사양에 따라 160만원에서 251만원으로 책정됐다.



삼성전자 제공