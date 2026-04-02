볼보 ‘안전 강조’ 전기 SUV ‘EX90’ 출시

“실생활 데이터 기반해 설계

볼보 역사상 가장 안전한 차”

볼보자동차코리아의 차세대 순수 전기 플래그십 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘EX90’(사진)이 1일 처음으로 공개됐다.



볼보자동차코리아는 이날 인천 중구 인스파이어 리조트에서 EX90의 출시 간담회를 열고 “볼보자동차 역사상 가장 안전한 차”라고 소개했다.



에릭 세베린손 볼보 최고영업책임자(CCO)는 “EX90은 규제나 법률을 넘어 실생활 데이터를 기반으로 설계한, 시장에서 가장 안전한 차”라며 “EX90으로 새로운 안전기준을 세웠다”고 말했다.



EX90에는 카메라와 레이더 각 5개, 초음파 센서 12개로 구성된 첨단 센서 세트가 기본 탑재된다. 운전자의 상태를 실시간으로 확인하는 ‘운전자 모니터링 시스템’과 차량 내 어린이·반려동물 방치 사고를 예방하는 ‘실내 승객 감지 시스템’도 도입했다. 대용량 배터리와 듀얼 모터 기반 사륜구동 시스템을 적용해 주행 성능을 강화했다.



이윤모 볼보자동차코리아 대표는 “지난해 1만5000대 수준에서 이른 시간 안에 3만대를 판매하는 브랜드로 성장해 프리미엄 시장에서 10% 이상을 차지하는 브랜드로 성장하고자 한다”며 “EX90을 통해 향후 10년의 새로운 역사를 쓰겠다”고 말했다.