[인사] 산업통상부 외

산업통상부 ◆수석전문관 승진 △구주통상과 김진석 △신통상전략과 원미경 △통상법무기획과 오혜원 △산업피해조사과 나강운



기후에너지환경부 ◆국장급 전보 △감사관 진명호



과학기술정책연구원 △기획경영본부장 최병삼



한국아스트라제네카 ◆신임 대표이사 △오하드 골드버그



한양증권 ◆상무대우 승진 △안산프리미어센터 조은영 △송파RM센터 정희진 △트레이딩센터 김원동 △기업금융실 홍종민 △주식파생2부 민동욱 △종합금융부 박동희 ◆이사대우 승진 △투자운용2부 이영식 △여의도PWM센터 권충현 △SF사업실 박준우 △디지털혁신부 김태식 △투자금융2부 이건호 △채권운용부 설근민 △FI전략부 권도연 △MS부 이정석 △MS부 김재오



일동제약그룹 ◆일동헬스케어 승진 △부사장 한정수 ◆일동제약 승진 △전무이사 박문수 △상무이사 김종규 △〃 정진석 △〃 김건우