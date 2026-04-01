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오성진 교수 등 6명 삼성호암상 영예

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반진욱 기자 halfnuk@segye.com
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과학상 윤태식·공학상 김범만
예술상에 조수미… 6월 시상식

고(故) 이병철 삼성그룹 창업주가 1997년 6월 설립한 호암재단이 1일 ‘2026 삼성 호암상’ 수상자를 발표했다.

올해 수상자는 △과학상 물리·수학부문 오성진 미 UC버클리 교수 △과학상 화학·생명과학부문 윤태식 미 위스콘신대 매디슨 교수 △공학상 김범만 포스텍 명예교수 △의학상 에바 호프만 덴마크 코펜하겐대 교수 △예술상 조수미 소프라노 △사회봉사상 오동찬 국립소록도병원 의료부장 등 6명이다.

(왼쪽 위부터 시계방향) 오성진, 윤태식, 김범만, 오동찬, 조수미, 에바 호프만
(왼쪽 위부터 시계방향) 오성진, 윤태식, 김범만, 오동찬, 조수미, 에바 호프만

1999년 제정된 삼성호암상은 과학과 공학, 의학, 예술, 사회봉사 분야에서 혁신적인 업적을 이룬 인사에게 주어지는 상이다. 명칭은 이 창업주의 호인 ‘호암’에서 따왔다.

호암재단은 국내외 전문가 46명으로 구성된 심사위원회와 해외 석학으로 구성된 45명의 자문위원회의 검토를 거친 뒤 현지 실사를 거쳐 수상자를 결정했다.

학술부문은 과학기술의 한계를 극복하고, 다양한 분야에 폭넓은 파급효과를 가져온 한국계 석학들을 수상자로 선정했다. 예술부문은 세계 오페라 무대에서 독보적인 활약을 펼쳐오며 한국 성악의 국제적 위상을 높이는 데 기여한 소프라노에게 상을 수여했다. 사회봉사부문은 30여년간 한센인들을 위해 희생과 헌신의 인술을 펼쳐오며 숭고한 인류애를 실천한 인사를 뽑았다.

부문별 수상자에게는 상장과 메달, 상금 3억원이 수여된다. 시상식은 6월1일 열릴 예정이다.

반진욱 기자

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