반도체 저력에… 3월 수출 861억弗 역대 최고 [美·이란 전쟁]

전년 동월 대비 48.3%나 급증

반도체 151% 늘어 전체의 38%

석유제품은 전쟁 후 물량 급감

미국·이란 전쟁 여파로 세계 경제에 자욱한 안개가 낀 상황에서도 우리나라 3월 수출이 역대 최고를 기록했다. 사상 첫 ‘300억달러 시대’를 연 반도체의 힘 덕분이다. 다만 전쟁 타격을 받은 중동 지역과 석유화학 분야는 갈수록 수출 전선에서도 빨간불이 켜지는 모습이다.

1일 부산항 신선대 부두에 컨테이너가 쌓여 있다. 연합뉴스

산업통상부가 1일 발표한 ‘3월 수출입 동향’에 따르면 지난달 수출액은 861억3000만달러로 전년 동월 대비 48.3% 증가하며 역대 최고치를 달성했다. 기존 최대치였던 지난해 12월(695억달러) 기록도 가뿐하게 뛰어넘었다. 수입은 13.2% 늘어난 604억달러로 집계됐고, 무역수지는 257억4000만달러 흑자로 역시 사상 최대를 경신했다.



일등공신은 반도체였다. 3월 반도체 수출은 전년 동월 대비 151.4% 폭증한 328억3000만달러를 기록했다. 이 같은 반도체의 초호황은 인공지능(AI) 서버 투자 확대로 인해 메모리 가격이 폭등한 데 따른 것으로 분석된다. 이에 따라 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 38.1%까지 확대되며 역대 최고 수준에 도달했다.



반도체를 비롯해 자동차(2.2%), 선박(10.7%), 이차전지(36.0%), 컴퓨터(189.2%) 등 15대 주력 수출 품목 중 10개 품목 수출이 증가했다. 전기기기, 화장품, 농수산식품 등 유망품목 수출도 각각 3월 기준 역대 최대 실적을 기록했다.

일부 지표에서는 전쟁의 상흔이 고스란히 나타났다. 석유제품 수출은 유가 급등에 따른 수출 단가 상승으로 금액 기준 54.9% 증가했지만, 중동 전쟁의 영향이 본격화한 지난달 4주 차에는 수출 물량이 17% 감소했다. 특히 나프타는 지난달 27일 수출 제한 조치로 수출 물량이 22%나 급감했다.



지역별 지표에서도 전쟁의 영향력이 극명하게 나타났다. 대중국·대미국 수출은 반도체를 중심으로 각각 64.2%, 47.1% 증가했지만, 중동 수출은 물류 차질 영향으로 49.1% 급감했다.



김정관 산업부 장관은 “중동 전쟁이 한 달 이상 지속되면서 유가 상승이 이어지고 공급망 불안이 심화하는 등 수출 여건의 불확실성이 확대되고 있다”고 밝혔다.