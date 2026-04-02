AI·로봇·방산… 혁신 스타트업 육성

중소벤처기업부는 인공지능(AI)과 로봇 등 신산업 분야 혁신 스타트업 육성을 위한 ‘모두의 챌린지’를 시작한다고 1일 밝혔다. 중기부는 이날 영등포구 콘래드 서울에서 ‘모두의 챌린지 AX(인공지능 전환) 출범식’을 진행했다.
모두의 챌린지는 AI와 로봇, 방산, 바이오, 기후테크 등 핵심 전략 분야 혁신 스타트업의 기술 실증과 판로 확보 등을 지원하는 프로그램이다. 분야별로 진행되며 선도기관이 참여해 스타트업의 성장을 뒷받침한다. 모두의 챌린지 첫 분야는 AI로, 가전·로봇 등에 AI 기술을 탑재하는 ‘버티컬’과 ‘대규모언어모델(LLM)’로 나뉘어 진행된다. 버티컬 부문에는 선도기관으로 LG전자와 퀄컴이 참여한다. 두 기업은 가전과 스마트기기, 로봇 등의 제품과 AI 서버, 로봇, 폐쇄회로(CC)TV 등에 활용되는 모듈 등 모두 23개 과제를 지원한다.
중기부는 이 부문에서 평가를 거쳐 스타트업을 선정, 기술실증 등 협업 자금을 최대 1억원까지 지원한다.
또 우수 스타트업의 AI 기술을 수요기관 제품에 적용하도록 하고 신규 거래처 발굴 등 국내외 판로 확보 기회를 제공할 계획이다.
세부 협업 과제에 참여를 희망하는 AI 스타트업은 오는 21일까지 K-스타트업 포털에서 신청하면 된다.
한성숙 중기부 장관은 “사회문제 해결과 국가 경쟁력을 강화하는 공공기관 오픈데이터 챌린지 등을 추가하고, 창업도시 프로젝트 발표 등을 통해 창업 열풍이 확대될 수 있게 할 것”이라고 말했다.