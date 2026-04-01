(철원=뉴스1) 유승관 기자 = 더불어민주당 정청래 대표와 우상호 강원특별자치도지사 예비후보가 1일 강원도 철원군 철원종합문화복지센터 다목적구장에서 열린 철원읍 승격 제95주년 기념 '철원읍민 화합대축전' 현장을 찾아 짚공예품을 살펴보고 있다. 2026.4.1/뉴스1

더불어민주당 정청래 대표(왼쪽)와 우상호 강원지사 예비후보가 1일 강원 철원군 철원종합문화복지센터 다목적구장에서 열린 ‘철원읍민 화합대축전’을 찾아 짚공예품을 살펴보고 있다. 정 대표는 철원군에서 연 민생 현장 최고위원회의에서 “앞으로 민주당은 부모님에게 효도하는 심정으로 강원도에 효도하도록 하겠다”고 말했다.

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