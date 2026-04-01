지역 민심 청취 입력 : 2026-04-01 18:24 구글 네이버 유튜브 (철원=뉴스1) 유승관 기자 = 더불어민주당 정청래 대표와 우상호 강원특별자치도지사 예비후보가 1일 강원도 철원군 철원종합문화복지센터 다목적구장에서 열린 철원읍 승격 제95주년 기념 '철원읍민 화합대축전' 현장을 찾아 짚공예품을 살펴보고 있다. 2026.4.1/뉴스1 더불어민주당 정청래 대표(왼쪽)와 우상호 강원지사 예비후보가 1일 강원 철원군 철원종합문화복지센터 다목적구장에서 열린 ‘철원읍민 화합대축전’을 찾아 짚공예품을 살펴보고 있다. 정 대표는 철원군에서 연 민생 현장 최고위원회의에서 “앞으로 민주당은 부모님에게 효도하는 심정으로 강원도에 효도하도록 하겠다”고 말했다. <뉴스1> Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 뉴스1 이슈 나우 더보기 가비, 美 비자 발급 거부에 10년간 못 가… "지금도 세컨더리룸 들어가" '찬너계' 이성경 "좋은 마음들이 모여 만들어진 작품"… 종영 소감 전해