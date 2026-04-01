정부, 자살예방 홍보 스티커 경기 전역 번개탄 판매 업소에 부착한다

상담전화(109) 번호 적힌 스티커

사찰, 교회 등 종교시설에도 부착

정부가 자살예방 상담 전화(109)가 명시된 홍보 스티커를 경기 전역 번개탄 판매 업소와 사찰, 교회 등에 부착할 계획이다.

국무조정실 범정부 생명지킴추진본부(본부장 송민섭)과 경기도는 1일 경기도자살예방센터 대회의실에서 경기 지역 4대 종교계(개신교, 불교, 천주교, 원불교) 관계자들과 ‘자살예방 및 생명존중 문화 확산을 위한 업무 협력 간담회’를 개최하고 이같은 계획에 뜻을 모았다고 밝혔다. 본부는 “일상 속 위험요소에 경고와 도움의 연결고리를 함께 제시함으로써 위기 순간 생명을 지킬 수 있는 중요한 계기가 될 것”이라고 전했다.

국무조정실 범정부 생명지킴추진본부와 경기도는 1일 경기도자살예방센터 대회의실에서 지역 종교계 관계자들과 자살예방 및 생명존중 문화 확산을 위한 업무 협력 간담회를 개최했다. 총리실 제공

경기도와 종교계는 지난해부터 생명존중 캠페인 ‘생명, 사랑으로 잇다’를 통해 신도 대상 자살예방 교육과 상담 연계를 이어오고 있다. 본부는 자살시도자 등 고위험군과 종교지도자 간 연계를 통한 정서적 지지와 상담을 통해 충동적 선택을 예방하는 데 적극적으로 참여해달라고 종교계 관계자들에 당부했다. 종교계 관계자들은 “생명을 지키는 마지막 울타리로서 지역사회의 역할을 다하겠다”고 답했다.

본부는 이날 경기 지역 간담회를 시작으로 전국 광역시·도를 대상으로 협력 간담회를 실시할 방침이다. 본부는 “지역 특성에 맞는 생명존중 문화가 뿌리내릴 수 있도록 지속적인 소통과 협력을 강화해 나가겠다”고 덧붙였다.