정동영 장관, EU에 '2+1 남북정치대화' 중재 요청

정동영 통일부 장관은 방한 중인 데이비드 매칼리스터 유럽의회 외교위원장 일행과 1일 만나 유럽연합(EU)이 중재하는 ‘2+1 남북정치대화’ 추진을 검토해달라고 요청했다.

정동영 통일부 장관이 1일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 데이비드 맥얼리스터 유럽의회 외교위원회 위원장과 인사를 나누고 있다. 뉴시스

정 장관은 이날 정부서울청사에서 매칼리스터 위원장 일행과 면담에서 “한반도 적대 구조 해소에 EU가 좀 더 적극적으로 (역할을) 해주십사하는 주문을 드리고 싶다”며 이같이 말했다.

정 장관은 “유럽이 1947년 파리평화조약으로 전쟁을 공식 종결하고 전후 유럽의 질서를 평화의 질서로 제도화한 것은 우리가 정말 배우고 싶은 사례”라면서 “1953년에 끝난 전쟁을 73년이 지난 오늘까지 전후 처리를 못하고 있는 동서고금에 없는 비극적 전쟁”이라고 한반도 상황을 평가했다.

매칼리스터 위원장은 모두발언에서 북한, 러시아의 협력에 대한 우려를 표명하고 “유럽의회는 북·러가 체결한 ‘포괄적인 전략적 동반자관계에 관한 조약’을 강력히 규탄한다”고 밝혔다. 이날 면담에는 매칼리스터 위원장을 비롯한 유럽의회 외교위원회 소속 의원 7명과 우고 아스투토 주한 EU대사 등이 참석했다.