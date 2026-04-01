“손바닥으로 하늘 가릴 수 없다”…광양 시민들, 박성현 예비후보 고발

전남 광양시장 선거를 앞두고 박성현 예비후보를 둘러싼 입찰 공정성 의혹이 확산되는 가운데 광양 시민 400여 명이 해당 사안과 관련해 고발장을 제출하며 수사 촉구에 나섰다.

1일 세계일보 취재를 종합하면 시민들은 이날 전남경찰청에 박 예비후보 등을 상대로 한 고발장을 접수했다. 고발장에는 피고발인 ‘박성현 외 1명’, 적용 혐의로 ‘입찰방해’가 명시된 것으로 확인됐다.

입찰방해죄 혐의 피고발인 박성현 외 1명 고발장. 독자 제공

고발에 참여한 시민들은 “단순한 정치 공방이 아니라 공공기관 운영의 공정성과 직결된 문제”라며 “수사를 통해 사실관계를 명확히 밝혀야 한다”고 밝혔다.

이번 고발은 최근 잇따른 언론 보도를 통해 제기된 의혹과 맞물려 이뤄졌다. 그동안 제기된 주요 의혹은 △입찰 공고 이전 특정 업체와의 사전 협의 정황 △사업계획서 사전 검토 및 작성 개입 의혹 △특정 기업에 유리한 입찰 조건 설계 논란 △공고 시점이 외부 접촉과 연동된 정황 △평가 과정 사전 대응 및 접촉 의혹 등이다.

특히 내부자 진술과 통화 녹취가 공개되면서 의혹은 단순 문제 제기를 넘어 구체적 사실 여부를 둘러싼 검증 국면으로 확대되는 양상이다.

법조계에서는 해당 의혹이 사실로 확인될 경우 형사 책임으로 이어질 가능성도 제기된다. 한 법조계 관계자는 “공공기관 사업자 선정 과정에서 사전 협의나 조건 설계 정황이 인정될 경우 입찰방해나 직권남용 등의 법적 쟁점이 될 수 있다”며 “공정경쟁 원칙 훼손 여부가 핵심 판단 기준이 될 것”이라고 말했다.

지역 사회에서도 진상 규명을 요구하는 목소리가 커지고 있다. 시민들은 “공공사업의 신뢰와 직결된 사안인 만큼 철저한 수사가 필요하다”며 “선거를 앞둔 시점에서 후보자의 도덕성과 행정 책임에 대한 검증도 불가피하다”고 강조했다.

지역 정치권에서는 이번 고발이 선거 판세에도 적지 않은 영향을 미칠 것으로 보고 있다. 그동안 정책 중심으로 진행되던 선거 구도가 각종 의혹을 둘러싼 검증 국면으로 전환될 가능성이 있다는 분석이다.

이에 대해 박 예비후보 측은 관련 의혹에 대해 “사실과 다르다”는 입장을 유지하고 있는 것으로 전해졌다.