재난·돌봄… 수원, AI로 시민 밀착 케어

市, 49억 투입 AI 기본사회 구현

대학과 협력 실무형 인재 배출도

경기 수원시가 인공지능(AI)을 활용해 행정·산업·교육 문제를 해소하는 ‘AI 기본사회’를 선언했다.



1일 수원시에 따르면 시는 올해 AI 운용을 시정 전반으로 확대할 계획이다.



시가 49억원을 들여 추진할 체감형 사업 31개는 △기본권 실현 △산업생태계 조성 △행정 혁신을 3대 목표로 삼았다.



우선 재난·돌봄·교통까지 생활형 AI가 확산된다. 시 누리집의 복지·관광 안내에 AI 기반 챗봇 서비스를 도입하고 순찰, 배송 역시 AI 적용 범위에 포함됐다.



AI 기반 지능형 포트홀 탐지 플랫폼과 재난·안전 관제 인프라 구축, 위성 분석 기반 싱크홀 선제 대응의 3개 공모사업도 추진한다. 이를 통해 도로 파손과 지반 이상 징후를 조기에 감지하는 체계를 마련하게 된다. 복지와 헬스케어 분야에선 고립 은둔 청소년 발굴 프로그램 ‘AI 점프 프렌즈’와 AI 로봇을 활용한 어르신 건강관리, AI 스피커 기반 독거노인 돌봄 사업 등이 추진된다.



시는 성균관대, 아주대와 협력해 앞으로 5년간 매년 400여명의 AI 분야 실무형 인재도 배출할 계획이다. 아울러 AI 통합 보안관리 체계 구축과 AI 윤리 가이드라인 마련을 추진 중이다. 올해 AI 교육은 시민 4만명을 대상으로 진행된다.