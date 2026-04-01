이개호 의원, 김영록 캠프 방문…사실상 ‘힘 실어주기’ [6·3의 선택]

“공식 지지 표명은 어렵지만 잘 되길 바란다”



김영록 “적극 응원 감사…함께 가겠다” 화답

이개호 더불어민주당 국회의원이 전남광주특별시장 경선에 나선 김영록 예비후보 캠프를 찾아 사실상 힘을 실어주며 지역 정치권의 주목을 받고 있다.

이 의원은 1일 오후 김 예비후보 선거사무실을 방문해 “민주당 지역위원장으로서 공식적으로 특정 후보에 대한 지지를 밝히기는 어렵다”면서도 “누구보다 김 예비후보가 잘 되길 바라고 힘을 내길 바란다”고 말했다.

김영록(왼쪽) 후보와 이개호 의원. 김영록 후보측 제공

그는 두 사람의 공통된 이력도 강조했다. 이 의원은 “행정고시 출신으로 전남도에서 오랫동안 근무하고 부지사를 거쳐 정계에 진출했다는 점에서 이력서가 거의 비슷하다”며 각별한 인연을 언급했다.

이날 방문에는 허경만 전 전남도지사 시절 인연도 거론됐다. 이 의원은 “당시 김 예비후보와 비서실장을 이어 맡으며 많은 것을 배웠다”고 회상했다.

김 예비후보는 “이 의원이 직접 찾아와 적극적으로 응원해 준 데 대해 감사드린다”며 “비슷한 길을 걸어온 만큼 함께 힘을 모아가겠다”고 화답했다. 이어 “제가 먼저 가고, 이 의원이 뒤따라올 수 있도록 응원하며 함께하겠다”고 덧붙였다.

이날 현장에서는 두 사람이 손을 맞잡고 포즈를 취하며 정치적 연대감을 드러냈다.

한편 이날 자리에는 허경만 전 지사를 비롯해 나승포·손기정·조보훈 전 전남도 부지사 등도 함께 방문해 김 예비후보에 대한 지지와 응원의 뜻을 전했다.