‘2주간 250만원’ 서울형 산후조리원 5월 운영

市서 이용료 140만원 보조해줘

민간 참여기관 5곳 16일까지 공모

1년 시범운영 뒤 단계 확대 계획

서울시가 올 상반기 민·관 협력 ‘서울형 안심 산후조리원’ 운영에 들어간다. 기존 민간 업체들과 비교해 합리적인 비용으로 표준화된 산후조리 서비스가 제공될 것으로 기대된다.



1일 시에 따르면 서울형 안심 산후조리원은 2주(13박14일) 기준 390만원으로 이 중 140만원은 서울시가 지원하고 산모는 250만원을 부담하게 된다. 시는 기초생활수급자 등 취약계층은 비용 부담 없이 이용할 수 있도록 전액 지원하고, 세쌍둥이 이상 또는 셋째 이상 다태아 가정 등은 추가 지원(125만원)을 통해 부담을 덜어줄 예정이다.



지원 대상은 신청일 기준으로 시에 1년 이상 거주 중인 산모다. 시는 1∼4순위 대상자별 접수 기간을 달리해 취약계층, 다자녀·다태아 산모에게 우선 이용 기회를 제공할 계획이다.



시는 16일까지 참여기관을 공모한다. 서울형 안심 산후조리원에 선정되면 시와 협약을 맺고 모자동실 운영, 모유 수유 지도, 산모 심리 지원, 신생아 건강관리 및 수면·수유 교육 등 운영 매뉴얼에 따라 표준화된 필수 서비스를 제공하게 된다. 시설당 최대 5000만원의 운영비가 지원되며 이용자별 지원 기준에 따라 이용료 일부를 지원해 안정적인 운영을 뒷받침할 방침이다.



시는 인력, 시설, 감염관리 역량 등 운영 전반의 전문성과 권역별 균형 등을 종합적으로 고려해 5개 업체를 선정할 예정이다. 선정되면 다음달부터 1년간 시범 운영된다. 시는 시범 사업 성과를 바탕으로 참여시설 확대, 시민 의견 수렴, 서비스 고도화 등을 단계적으로 추진할 예정이다.



조영창 시 시민건강국장은 “서울형 안심 산후조리원이 민간 중심으로 운영되어 온 산후조리 시장에 ‘공공 기준’을 제시하고 가격과 서비스 불균형을 해소하는 전환점이 될 수 있도록 지원해 나갈 것”이라고 말했다.