與, ‘현금 전달’ 파문 김관영 전북지사 전격 제명

정청래 감찰 지시 당일 심야 의결

현역 광역단체장 첫 공천 박탈



현금 전달 ‘CCTV 공개’ 치명타

긴급 최고위서 ‘만장일치’ 의결

조승래 “김지사 혐의 부인 못 해

국민께 실망 드린 점 죄송” 사과



불출마설 안호영, 전북지사 출마

이원택 의원과 맞대결 구도 전망

더불어민주당은 1일 술자리에서 유권자들에게 현금을 나눠줘 논란이 된 김관영 전북지사를 제명했다. 이에 따라 당적과 공천 자격이 박탈된 김 지사의 재선 도전은 사실상 어렵게 됐다. 6·3 지방선거를 앞두고 민주당에서 현역 광역단체장의 출마길이 막힌 첫 사례다. 정청래 대표가 긴급 윤리감찰을 지시한 지 하루도 지나지 않아 내려진 고강도 조치다. 김 지사가 손수 지폐를 나눠주는 모습이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 녹화본이 공개된 이상 논란을 조기 수습하지 않으면 선거에 악재로 작용할 수 있다고 당 지도부가 판단한 결과다.

김관영 전북특별자치도지사가 1일 도청에서 취재진에게 "청년들에게 대리비를 줬다가 회수했다"며 "당 윤리감찰단에 있는 그대로 소명하겠다"고 밝히고 있다. 연합뉴스

민주당 강준현 수석대변인은 국회에서 정 대표 주재로 열린 심야 긴급 최고위원회의를 마친 뒤 취재진에 “김 지사 사안과 관련해 국민들께 정말 송구하다는 말씀을 드린다”며 이 같은 논의 결과를 공개했다. 강 대변인은 이러한 조치가 “최고위원들의 만장일치로 의결됐다”고 했다. 조승래 사무총장은 “김 지사는 금품 제공 혐의에 대해 부인하지 못했다”며 “명백한 불법 상황이었다는 것을 판단한 최고위원들이 일치된 의견으로 제명 결정한 것”이라고 했다. 조 총장은 “민주당 지도부는 국민 여러분께 실망을 드린 점에 대해 죄송하다”고 거듭 고개를 숙였다.

조 총장은 “경위가 어떻든 현직 광역단체장이 금품을 살포하는 행위가 있었고, 그것이 CCTV에 녹화돼 국민들께 보도되는 상황을 당연히 저희는 미온적으로 처리할 수 없었다”며 “당이 선택할 수 있는 최대의 엄격한 잣대를 가지고 판단했다. 국민 여러분께서도 민주당의 조치에 대해 이해하실 것으로 저희는 생각했다”고 말했다. 그는 “현직 단체장이건 경선 과정에 있는 자원, 때로는 경선에서 후보로 확정된 자라 하더라도 계속적인 도덕적 긴장을 유지하지 않으면 언제든지 당은 조치를 하겠다는 단호한 의지 표현이기도 하다”고 덧붙였다.

민주당 핵심 관계자는 “이러한 불미스러운 일을 길게 끄는 것은 바람직하지 않다고 생각했다”고 말했다. 공천 헌금 의혹으로 민주당 소속이던 강선우 의원과 김경 전 서울시의원이 구속기소되고 김병기 의원이 경찰 수사를 받는 와중에 불거진 악재에 지도부로선 선택의 여지가 많지 않았다는 것이 당내 분위기다.

최고위 회의는 당 윤리감찰단의 조사가 마무리된 직후 열렸다. 김 지사는 불거진 논란에 대해 해명했지만 감찰단은 수용하기 어렵다고 보고 제명 수준의 비상징계 의견을 지도부에 보고했다.

현금 건네주는 김관영 김관영 전북지사가 지난해 11월30일 전북 전주시 완산구 소재 음식점에서 함께 식사한 청년들에게 현금을 건네고 있다. 김 지사는 1일 전북도청에서 긴급 기자회견을 열고 “지급 직후 곧바로 회수 지시를 내렸고, 이튿날 전액 돌려받았다”고 해명했지만, 더불어민주당은 긴급 최고위원회의를 열고 김 지사를 제명했다. 연합뉴스

민주당은 앞서 오전 중 정 대표가 김 지사 관련 제보가 접수된 데 대해 감찰단에 긴급 감찰을 지시했다고 밝혔다. 제보에는 김 지사가 지난해 11월 전북 전주시의 한 식당에서 현직 시·군의원과 도당 소속 청년 등 10여명에게 현금을 건넨 의혹이 담긴 것으로 전해졌다. 언론을 통해 공개된 당시 CCTV 영상엔 김 지사는 검은 가방에서 흰 봉투를 꺼내 참석자들에게 5만∼10만원을 건네는 장면이 담겼다. 김 지사의 왼편에 앉은 참석자는 목에 걸고 있던 앞치마를 펄럭이며 분위기를 띄우는 듯한 모습이 포착됐다. 이와 관련, 전북경찰청 반부패경제범죄수사대는 공직선거법 위반 혐의로 김 지사에 대한 고발장을 접수했다. 공직선거법 113조는 지방자치단체장이 선거구민이나 연고가 있는 개인·단체 등에 기부 행위를 하는 것을 금지하고 있다.

김 지사는 전북도청에서 연 긴급 기자회견에서 “문제 될 것이 없다”고 반박했다. 그는 “지난해 11월 말 도내 청년들과 함께 저녁 식사를 하고 술이 어느 정도 된 상태에서 대리기사비를 청년들에게 지급한 적이 있다”며 “그런데 (선거법상) 도지사가 상시 금품 공여 금지로 돼 있어, 지급 후 찝찝하고 부담을 느껴 다음날 회수를 했다”고 해명했다. 당시 약 15명에게 거주 지역별로 전주 2만원, 군산 5만원, 정읍·고창 10만원 등 총 68만원가량의 대리비를 지급했다가 모두 돌려받았다는 설명이다.

당이 김 지사에게 철퇴를 내리면서 전북지사 경선 구도에도 변화가 불가피해졌다. 김 지사는 당초 이원택 의원과 경선을 진행하고 있었다. 그런데 김 지사와의 정책 연대 등을 이유로 불출마를 시사했던 안호영 의원이 다시 출마 의사를 밝혔고 국회 기후에너지환경노동위원회 위원장직을 사임키로 했다. 민주당은 4일 전북지사 후보 등록을 받을 예정이어서 이 의원과 안 의원의 맞대결이 예상된다.

더불어민주당 정청래 대표와 우상호 강원지사 후보가 1일 강원 철원종합문화복지센터 다목적구장에서 열린 철원읍민 화합대축전에 방문하고 있다. 연합뉴스

한편 정 대표는 이날 강원 철원 민생 현장을 찾아 강원지사 후보로 단수 공천된 우상호 후보 지원에 나섰다. 보수세가 강한 접경지역 공략을 위해 영남권을 잇달아 방문했던 ‘동진(東進)’ 전략에 이어, 이번에는 ‘북진(北進)’ 행보로 전선을 넓히는 모습이다. 정 대표는 현장 최고위에서 “우 후보가 강원도에서 뛰는데 아무런 부족함이 없도록 강원도가 원하는 것이 있다면, 뭐든지 다 해드림 센터장을 제가 하고 싶은 심정”이라며 “접경지역에 사는 우리 국민의 눈물을 이제 국가와 민주당이 닦아줄 차례”라고 호소했다. 민주당은 강원발전특별위원회를 신설하고, 우 후보를 상임위원장으로 임명할 계획이다.