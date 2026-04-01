기준 없는 배제와 형평성 잃은 심사, 불투명한 절차는 결코 시민의 신뢰를 얻을 수 없다 [6·3의 선택]

김영환 충북도지사 가처분 인용, 박승호 예비후보 입장문

박승호 포항시장 예비후보는 “서울남부지방법원이 3월 31일 김영환 충북도지사의 공천배제(컷오프) 효력정지 가처분 신청을 인용한 것은, 정당의 공천 역시 당헌·당규뿐 아니라 민주적 절차를 벗어날 수 없다는 점을 분명히 확인한 판단이다”라고 밝혔다

박 예비후보는 1일 보도자료를 통해 “법원은 컷오프 과정에 중대한 하자가 있고, 그로 인해 회복하기 어려운 손해가 발생할 우려가 있다고 봤다. 특히 절차의 객관성과 공정성이 부족했다는 점을 지적했다”라고 강조했다.

그는 포항시장 경선에서 저 박승호가 배제된 까닭도 본질은 다르지 않다라며 저는 정해진 절차에 따라 예비후보 등록, 서류 제출, 면접 등 모든 심사에 성실히 임했다라고 역설했다.

하지만 그는 어떤 기준과 사유로 배제됐는지 납득할 만한 설명을 듣지 못한 채 경선 참여의 기회를 박탈당했다라고 하소연했다.

더욱 이해하기 어려운 것은, 저는 각종 여론조사에서 16차례 1위를 기록하며 경쟁력을 입증했음에도 컷오프됐다는 점을 분명히 했다.

반면 시민 눈높이에서 엄격한 검증이 필요했던 범죄피의자 신분의 후보는 경선 명단에 포함됐다. 여론 지지율 1위 후보는 배제하고, 사법리스크 후보는 경선에 올린 결정에 시민과 당원들이 납득할 수 있겠는가라고 반문했다.

그에 더하여 공식 발표 전에 경선대상인 명단이 사전에 유출된 것은 공천 절차의 신뢰를 무너뜨린 심각한 사건이다라고 목소리를 높였다.

이번 사안은 단순히 한 후보의 문제가 아니다. 여론 1위 배제, 범죄피의자 경선 포함, 명단 사전 유출까지 겹친 이번 포항시장 공천은 제대로 지켜졌는지 근본부터 다시 묻게한다라고 밝혔다.

그는 “공천은 특정인의 뜻이 아니라 시민과 당원의 선택에 따라야 한다. 기준 없는 배제와 형평 잃은 심사, 불투명한 절차는 결코 시민의 신뢰를 얻을 수 없다라고 역설했다.

박승호(사진) 후보는 “포항시장 경선 과정에서 제기된 절차적 하자와 형평성 문제를 끝까지 바로잡겠다. 그것은 저 개인의 문제를 넘어 포항 정치의 정상화와 당내 민주주의 회복을 위한 최소한의 책임이기 때문이다”라며 “포항시민의 선택권은 밀실에서 좌우될 수 없다. 민심을 거스른 공천은 반드시 그 대가를 치르게 될 것”이라고 힘줘 말했다