수도권 융합 허브 도약…아주대 ‘인공지능연구원(AIIA)’ 출범

AI 중심 대학…AI 융합 연구 총괄 조직, 대학 강점에 AI 접목

의료·헬스케어, 모빌리티, 반도체, 미디어콘텐츠 등 성과 창출

아주대가 최근 ‘인공지능연구원’(AIIA)의 문을 열고 수도권 AI 융합 허브로 도약을 선언했다.

지난달 31일 아주대 연암관에서 열린 AIIA 출범식에서 윤대균 초대 원장이 계획을 발표하고 있다. 아주대 제공

1일 아주대에 따르면 AIIA는 대학의 인공지능(AI) 관련 역량을 결집해 학문과 산업, 지역사회를 연결하는 융합 연구 거점을 마련하기 위해 전날 출범했다. 교육, 연구, 산학협력 전반을 AI 중심으로 재편하는 ‘AI-네이티브 대학’ 구현이 목표다.

앞으로 AIIA는 범대학 공동연구 플랫폼 구축과 대형 과제 발굴, 전략 수립 및 산학연 협력 체계 구축을 추진하는 등 컨트롤타워 역할을 수행하게 된다. 윤대균 초대 AIIA 원장은 출범식에서 “아주대는 다양한 전공이 한 캠퍼스에 모여 있어 융합 연구에 최적화된 환경”이라며 “단계별 추진 전략에 따라 연구센터를 확대하고 산학협력 프로젝트를 발굴해 경기 남부 AI 거점으로서 역할을 강화하겠다”고 말했다.

구체적으로 △경기 남부 AI 융합 허브 역할 및 컨트롤 타워 확립 △아주대 특화 강점 분야와의 초융합 △실무형 AI 인재 양성 및 교육 혁신 △창업 생태계 활성화 및 경제적 효과에 무게를 뒀다.

우선 허브·컨트롤 타워 역할을 위해 통합 연구 플랫폼을 구축하고 지역 AI 생태계를 연결한다. 대학 안에 흩어진 AI 관련 연구 역량을 결집해 대형 국책 과제 수주와 전략 수립을 담당하는 게 첫걸음이다. 이어 경기도와 지역 공공기관, 산업체와 협력해 기술 실증과 산업화를 연결하는 가교 구실을 맡는다.

지난달 31일 아주대 연암관에서 열린 AIIA 출범식에서 최기주 총장이 인사말을 하고 있다. 아주대 제공

아주대 특화 강점 분야의 초융합도 기대할 수 있다. 아주대는 의료·헬스케어, 모빌리티, 반도체, 미디어콘텐츠 등의 분야에서 AI를 접목해 산업 연계형 연구를 강화하고 성과 창출에 집중할 계획이다.

의료·헬스케어 분야에선 아주대병원의 임상 데이터와 결합한 바이오 AI 연구를 가속하고 모빌리티·제조 분야에선 자율주행, 스마트 팩토리 등 첨단 제조 산업의 고도화를 꾀하는 식이다.

대학 관계자는 “분야별 AI 연구센터를 단계적으로 확대하고 산업 수요에 기반을 둔 기업 협력형 연구센터를 병행 운영할 계획”이라고 설명했다.

실무형 AI 인재 양성 및 교육 혁신도 추진된다. 인재 공급은 산학협력 프로젝트를 통해 현장 수요에 맞는 실무형 인재를 양성, 기업의 인력난을 해소하는 데 방점이 찍혔다.

지난달 31일 아주대 연암관에서 열린 AIIA 출범식에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 아주대 제공

연구원 중심의 교육 과정을 거쳐 전공에 상관없이 AI를 도구로 활용할 수 있는 융합형 인재를 배출하는 토대도 마련한다.

창업 생태계 활성화와 경제 효과 창출도 노린다. ‘기술 사업화’는 연구소에서 개발된 원천 기술을 바탕으로 교원 및 학생 창업을 지원하고, 유망 AI 스타트업을 육성하는 데 무게를 뒀다. 특히 세계적 AI 연구 추세에 발맞춰 국제 공동연구를 수행함으로써, 아주대의 연구 브랜드 가치를 높이게 된다.

최기주 아주대 총장은 “산업과 지역사회 수요에 기반을 둔 실질적 연구 성과 창출에 집중할 것”이라며 “AI 연구 브랜드 가치를 제고하고 융합 연구 문화 확산과 연구 경쟁력 강화를 통해 지역사회와 동반 성장할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.