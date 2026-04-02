안재욱, 청와대 국빈 만찬 비화…"나만 드라마 회장"

배우 안재욱이 지난해 청와대 국빈 만찬 참석 당시 비화를 전했다.

1일 방송된 KBS1 예능 '황신혜의 같이 삽시다'에는 안재욱이 게스트로 출연했다.

이날 방송에서 안재욱은 국빈 만찬 초청에 대해 "다른 이유로 초대받아서 간 적은 몇 번 있지만, 이번엔 재밌었던 점이 있다"고 말문을 열었다.

안재욱은 "제가 드라마에서 회장 역할이었다. 드라마 끝난 시점 얼마 안 돼 초청받아 갔는데 우리나라 대기업 회장님들 다 앉아 계셨다. 난 드라마 회장인데 너무 낯 뜨거웠다"고 했다.

그러면서 "누구나 거기서 날 보면 '안재욱씨 반갑습니다'라고 해야 하는데 다들 드라마 끝난 지 얼마 안돼 '아이고 회장님'이라고 했다"고 전했다.

장윤정이 "대기업 회장님들 앉아 있는데 중간에서 민망해하고 어쩔 줄 몰라 하는 표정이 보이더라"라고 말했고, 황신혜는 "속에 오만가지 감정이 있지 않았겠나"라고 반응했다.

안재욱은 "예전에 봉사 관련해 초청받으면 칭찬받는 자리라서 뿌듯했는데, 이번엔 너무 가시방석 같았다. 어디다 눈을 두어야 할 지 모르겠더라"라고 했다.

안재욱은 지난해 8월 청와대 영빈관에서 열린 또 럼 베트남 당서기장 초청 국빈 만찬에 참석했다.

당시 만찬에는 이재명 대통령 부부는 물론 최태원 SK그룹 회장 겸 대한상공회의소 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 신동빈 롯데그룹 회장 등 베트남에 진출한 대기업 총수들도 자리했다.

안재욱은 베트남에서 큰 인기를 누렸던 스타 자격으로 참석했다. 그는 한류 열풍의 시발점 중 하나인 드라마 '별은 내 가슴에'(1997) 등으로 베트남을 비롯한 동남아시아에서 '원조 한류 스타'로 통했다.

안재욱은 지난해 종영한 KBS2 주말극 '독수리 5형제를 부탁해!'에 출연했다. 이 드라마에서 호텔 그룹 회장 역을 열연해 엄지원과 '2025 KBS 연기대상' 공동 대상을 받았다.

<뉴시스>