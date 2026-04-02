"진짜 전쟁 끝나나"… 코스피 '육천피' 탈환 시동

코스피가 한 달여 만에 최대 상승폭을 기록하며 '육천피' 탈환을 향해 다시 시동을 걸었다. 이란 전쟁 종식 기대가 커지며 짓눌렸던 투자 심리가 급격히 개선되고 위험자산 선호 심리도 되살아나는 모습이다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 연설이 이날 예정된 가운데 전쟁 종식 관련 언급이 이어질 경우 지수가 단숨에 고점 회복을 시도할 수 있다는 관측이 나온다.

2일 한국거래소에 따르면 전날 코스피는 426.24포인트(8.44%) 뛴 5478.70에 거래를 마쳤다. 490.36포인트 오른 지난달 5일(9.63%)에 이어 역대 두 번째 상승폭을 기록했다.

시장에서는 지수 급등의 배경으로 이란을 둘러싼 군사적 긴장이 완화 국면에 접어들 것이란 점을 꼽고 있다. 그동안 글로벌 금융시장을 짓눌렀던 지정학적 불확실성이 완화될 것이란 전망이 확산하면서 위험자산 선호 심리가 빠르게 되살아난 것이다.

투자자들의 시선은 이제 다시 '육천피'로 향하고 있다. 앞서 코스피는 전쟁 발발 직전인 지난 2월 27일 장중 6347.41까지 오르며 사상 최고치를 경신했고, 종가 기준으로는 지난달 2월 26일 6307.27에 마감하며 고점을 세운 바 있다. 현재 코스피가 5470선을 회복한 가운데 6000포인트에 도달하기까지 약 500포인트, 현 지수 기준 9.5% 가량 올라야 한다는 계산이 나온다.

증권가는 이에 대해 충분히 도달 가능한 수준으로 보는 분위기다. 전쟁 리스크가 해소 국면에 접어들 경우 단기적으로 6000선 재돌파를 시도할 가능성이 높다는 분석이다. 실제로 전날 하루에만 8% 이상 급반등하는 흐름이 나타난 점을 감안하면, 투자심리 회복 속도에 따라 전고점 재돌파 시점도 예상보다 앞당겨질 것이란 데 무게가 실린다.

금융투자업계 한 관계자는 "지정학적 리스크 완화는 그 자체로 할인 요인 해소를 의미한다"며 "글로벌 유동성이 다시 위험ㄷ자산으로 이동할 경우 지수 상단이 빠르게 열릴 수 있다"고 말했다.

다만 상승 경로가 단번에 이어지기보다는 이벤트 확인 과정에서 변동성이 동반될 가능성이 있다는 신중론도 함께 제기된다. 이란 전쟁 종식 여부가 아직 확정되지 않은 상황에서 기대감을 선반영한 만큼 관련 이벤트에 따라 지수 등락폭이 확대될 수 있다는 점은 부담 요인으로 꼽힌다.

향후 변수는 미국의 대외 메시지다. 트럼프 대통령은 한국시간으로 이날 오전 10시 이란 관련 연설을 예고한 상태다. 시장은 해당 연설에서 전쟁 종료 시점과 관련한 보다 구체적인 언급이 나올지에 촉각을 곤두세우고 있다. 앞서 트럼프 대통령은 지난달 31일(현지시간) 백악관 행정명령 서명식에서 이란 내 군사 작전을 2~3주 이내에 종료할 수 있다고 밝히며 종전 시점을 제시한 바 있다.

이경민 대신증권 연구원은 "이란 전쟁 종결 기대감이 확산하고 있다"며 "미국과 이란 양측 정상의 완화적 발언으로 시장은 종전 가능성을 선반영하고 있으며, 이에 따라 위험선호 심리도 확대되는 모습"이라고 설명했다.

이재원 유안타증권 연구원도 "시장 하락을 야기했던 두 가지 축인 반도체 우려와 지정학적 갈등 모두 완화 기대감이 커지며 지수 상승을 견인했다"면서 "코스피 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 7.6배로 금융위기 수준의 경기 침체를 선반영한 딥밸류 영역"이라고 진단했다.

<뉴시스>