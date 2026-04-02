전국 대체로 맑고 일교차 커…낮 최고기온 20도 [오늘날씨]

미세먼지 농도, 서울·경기 남부 ‘나쁨’…그 밖은 ‘보통’

목요일인 2일은 전국 대부분 지역이 대체로 맑은 가운데, 내륙을 중심으로 일교차가 15도 안팎으로 크겠다.

미세먼지 농도가 ‘나쁨’을 보인 지난달 27일 서울 시내 모습. 연합뉴스

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 6.8도, 인천 6.5도, 수원 4.2도, 춘천 7.0도, 강릉 9.9도, 청주 7.0도, 대전 5.3도, 전주 4.8도, 광주 6.8도, 제주 9.9도, 대구 9.3도, 부산 10.8도, 울산 10.0도, 창원 9.6도 등이다.

낮 최고기온은 서울 18도, 인천 14도, 수원 17도, 춘천 19도, 강릉 19도, 청주 19도, 대전 19도, 전주 18도, 광주 19도, 대구 20도, 부산 20도, 제주 18도 등으로 예상된다.

아침 기온은 충청권과 전라권을 중심으로 어제보다 5~10도가량 떨어지겠고, 경기 북부 내륙과 충남권 내륙에는 서리가 내리는 곳도 있겠다.

오전까지 강원도를 중심으로 가시거리 200m 미만의 안개가 끼는 곳이 있으며, 그 밖의 지역에서도 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다. 울릉도와 독도에서는 5㎜ 미만의 비가 내리겠다.

미세먼지 농도는 서울·경기 남부는 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘보통’으로 예상된다. 인천·경기 북부·충청권은 오후에, 호남권은 밤에 ‘나쁨’으로 예상된다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5~1.5m, 서해 앞바다에서 0.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5~1.5m, 서해 0.5~1.0m, 남해 0.5~2.0m로 예상된다.