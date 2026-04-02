울산시는 울주군 절개지 암벽에서 천연기념물이자 멸종위기 야생생물 Ⅱ급인 수리부엉이가 새끼 4마리를 성공적으로 길러내는 장면이 포착됐다고 2일 밝혔다.

시민생물학자 윤기득 사진작가는 지난 1월부터 3월14일까지 울주군 주거지 인근 절개지 바위틈 사이 둥지를 튼 수리부엉이 성조 2마리와 유조 4마리를 관찰했다.

이번 관찰은 지난해 2월 처음 해당 서식지가 확인된 이후 올해 1월4일 포란 장면이 목격되면서 본격적으로 시작됐다.

수리부엉이 암수는 2월28일 부화에 성공했으며 현재 새끼들은 어미의 지극한 보살핌 속에 첫 비행과 이소를 준비하고 있다.

일반적으로 수리부엉이가 한 번에 2~3마리의 새끼를 낳는 것과 달리 이번처럼 4마리 모두 번식에 성공한 것은 매우 이례적인 사례로 꼽힌다.

짹짹휴게소 홍승민 대표는 “해당 절개지 주변에 꿩이나 쥐 등 먹이 자원이 풍부하고 인간의 간섭으로부터 격리된 안정적인 서식 환경이 조성됐기 때문”이라고 분석했다.

특히 수리부엉이가 새끼를 3마리 이상 키우면 들쥐 개체수가 조절돼 농작물 피해가 줄어 풍년이 든다는 속설이 있어 이번 4형제의 탄생은 지역사회에 기분 좋은 소식이 되고 있다.

수리부엉이는 학명이 부보 부보(Bubo bubo)로 우리나라 올빼미과 조류 중 덩치가 가장 큰 최상위 포식자다. 몸길이 최대 75㎝, 날개를 폈을 때 폭이 최대 2m에 달하며 '밤의 제왕'이라 불린다.

머리 위에 솟은 긴 귀깃과 선명한 노란색 홍채가 특징이다. 야행성임에도 번식기에는 밤낮을 가리지 않고 활동하며 새끼를 돌본다.

최상위 포식자인 수리부엉이의 번식 성공은 그 하위 생태계가 매우 탄탄하게 유지되고 있음을 보여주는 중요한 지표이기도 하다.

울산시 관계자는 “멸종위기종인 수리부엉이가 건강하게 번식한 것은 울산의 생태계가 살아있다는 증거”라며 “새끼들이 안전하게 자연의 품으로 돌아갈 때까지 지속적인 관찰을 이어가는 한편 소중한 생태 자산으로 보호하기 위한 대책을 마련하겠다”라고 말했다.

<뉴시스>