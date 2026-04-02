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서인영, 가정사 최초 고백 “새엄마랑 살았다”

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한윤종 기자 hyj0709@segye.com
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유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’ 화면 캡처
유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’ 화면 캡처

 

가수 서인영이 힘들었던 가정사를 고백했다.

 

1일 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에는 '남양주에서 조용히 잠적하며 지내는 서인영 집 최초 공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

 

이날 서인영은 "삼성동에서만 20년 살았는데 이사 온 지 1년 됐다. 근처에 아버지가 사셔서 계속 왔다 갔다 하려고 한다"고 밝혔다.

 

그는 4년 전 돌아가신 친엄마를 언급하며 "부모님이 제가 (초등학교) 3학년 때 이혼하셨다"며 "그때 아빠가 저랑 동생을 데리고 사셨다. 엄마가 이혼하자고 했다"고 했다.

 

그러면서 "두 분이 성격이 안 맞았다. 내가 봐도 이혼했어야 했다. 난 이혼해서 너무 좋았다"라고 고백했다.

 

서인영은 아버지가 재혼한 이후 새엄마랑 살았다며 "새엄마가 오고 나서 힘들었다. 너무 좋으신 분인데 나도 어렸다. 새엄마는 잘해주려고 노력하시는데 사춘기가 오니까 '새엄마 때문에 이혼했나?' 별생각을 다 했다"고 했다.

 

아울러 "그게 아니었다. 새엄마랑 아빠는 너무 잘 사신다. 우리 엄마도 살아계실 때 둘은 너무 잘 맞는다고 하실 정도"라며 "이런 얘기를 한 번도 한 적이 없다. 심적으로 불안한 게 항상 있었다"고 했다.

 

한편 서인영은 2002년 그룹 쥬얼리로 데뷔해 '원 모어 타임' '네가 참 좋아' '슈퍼스타' 등의 히트곡으로 사랑받았으며, 솔로 가수로는 '신데렐라' '가르쳐 줘요' 등으로 활동했다.

 

2023년 2월 비연예인 사업가와 결혼했으나, 7개월 만에 불화설이 불거졌고 같은 해 11월 합의이혼을 발표했다. 당시 서인영은 "귀책 사유는 없었다. 서로의 길을 응원하기로 했다"고 밝혔다.

한윤종 기자

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