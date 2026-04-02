류이서, 전진과 결별 이유 고백 “술 아침까지 마셔”

유튜브 채널 ‘내사랑 류이서’ 화면 캡처

그룹 신화 전진의 아내 이자 인플루언서 류이서가 과거 결별 이유를 고백했다.

지난달 31일 유튜브 채널 ‘내사랑 류이서’에는 ‘세상에 둘 뿐인 잉꼬부부 전진 ♥류이서가 43세에 임신 준비를 시작한 이유’라는 제목의 영상이 공개됐다.

최근 유튜브를 시작한 류이서는 해당 영상에서 남편 전진과의 결혼 생활은 물론, 과거 연애 시절의 이별까지 언급해 눈길을 끌었다.

류이서는 전진과 결별 이유에 대해 "술을 아침, 낮까지 마시는 사람이랑 평생을 하긴 힘들겠다는 생각에 헤어졌었다"고 말했다.

이어 "헤어지자고 해서 헤어졌는데 계속 보고 싶고 생각나더라"며 "원래는 딱 끊는 스타일인데 자꾸 생각이 났다"고 했다.

그러면서 "지금은 술을 많이 줄였다. 맥주랑 막걸리만 마신다"고 전했다.

그는 소주를 못 마시게 하는 이유에 대해 "소주는 2~3병으로 끝나는 게 아니라 7~8병까지 마시는 걸 봤다"며 "이러다 빨리 죽겠다는 생각이 들었다"고 했다.

그러면서 "그래서 결혼이 늦어졌고, 오빠의 행복을 위해 어떻게 해야 될까 생각하게 됐다"고 덧붙였다.

한편 류이서는 2020년 신화 전진과 결혼했다. 그는 전직 승무원으로 인플루언서로 활동 중이다.