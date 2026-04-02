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조권, 방송 활동 중단 이유 “母 흑색종·父 직장암 투병”

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한윤종 기자 hyj0709@segye.com
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유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 화면 캡처
유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 화면 캡처

 

가수 조권이 방송활동을 중단한 이유에 대해 부모님의 투병 사실을 고백했다.

 

지난 1일 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’에는 ‘눈물없이 못 듣는 선우용여 손자 조권이 잠적했던 이유 (가정사, 심경고백, 집공개)’라는 제목의 영상이 공개됐다.

 

이날 선우용여는 15년 만에 조권과 재회해 근황을 나눴다. 조권은 그간 방송 활동이 뜸했던 이유를 두고 부모의 암 투병을 털어놨다.

 

조권은 최근 활동이 뜸했던 이유에 대해 "제가 군대에 갔을 때 어머니가 피부암의 일종인 흑생종암 진단을 받고 발을 절단하셨다"라고 말문을 열었다.

 

이어 "아버지는 직장암으로 지난해에만 네 번의 수술을 했다. 그래서 제가 활동을 못했다"고 설명했다.

 

그러면서 "내가 외동아들이다 보니 어머니 혼자 병간호하는 게 너무 힘들어서 내가 시간이 날 때마다 왔다 갔다 하고 있다"고 전했다.

 

이를 들은 선우용여는 "너도 건강 잘 챙겨야 한다"고 당부했다. 이에 조권은 "저도 건강 관리 엄청 열심히 한다"면서도 여러 건강 문제가 있다고 고백했다.

 

조권은 "제가 저혈압도 있고, 혈당도 되게 낮다. 식은땀도 난다. 뒤통수부터 샤워한 것처럼 온몸이 막 젖는다. 그러다가 얼굴이 창백해진다. 볼일 보다가 쓰러진 적도 있다. 사실 '세바퀴' 했을 때도 대기실에서 갑자기 훅 쓰러진 적이 많다"고 했다.

 

선우용여는 "이제는 네가 아무리 하고 싶어도 조금씩 자제하면서 해라. 몸 관리를 해야 한다. 네 몸이 재산이니까"라고 강조했다.

 

한윤종 기자

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