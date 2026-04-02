이소라·홍진경, 15년만 재회 “상처 열기 너무 힘들어” 눈물 재회

MBC는 새 예능 '소라와 진경' 화면 캡처

방송인 이소라와 홍진경이 15년 만에 재회하는 MBC는 새 예능 '소라와 진경'이 26일 첫 방송한다.

MBC는 1일 새 예능프로그램 '소라와 진경'을 통해 1세대 모델 이소라와 홍진경이 20대의 열정을 불태웠던 프랑스 파리의 런웨이로 돌아가는 과정을 담는다고 밝혔다.

'소라와 진경'은 1세대 모델인 이소라와 홍진경이 50대가 돼 런웨이로 돌아가는 과정을 다뤘다.

이날 공개된 티저 영상은 15년 만에 만난 두 사람의 재회를 담았다. 사실 연예계 유명 ‘절친’이었던 이소라와 홍진경 사이엔 15년 넘게 만나지 못했던 시간이 있었다.

긴 공백을 깨고 서로 마주하기 전 두 사람은 그동안 털어놓기 힘들었던 과거에 대해 이야기했다.

이소라는 "모임이 있었는데, 우리가 다 힘든 시간이 있었다"고 밝혔고, 홍진경은 "다들 지치기도 했고, 그냥 그렇게 멀어졌던 것 같다"고 했다. 각자의 위치에서 최고의 자리에 올랐지만, 정작 힘들었던 시기에 함께 하지 못 한 것이다.

이번 프로그램을 통해 15년 만에 만나게 된 이소라와 홍진경은 재회를 앞두고 "약간 짠하지 않을까? 울 수도 있어요"라며 설렘과 긴장이 교차하는 모습을 보였다.

마주한 두 사람은 "우리가 너무 많은 일을 겪었던 것 같아", "상처를 열기가 너무 힘들었어"라며 서로를 깊이 이해하는 진솔한 대화로 지난 공백을 단번에 녹였다.

이소라와 홍진경은 2008년 10월 세상을 떠난 배우 고(故) 최진실과 절친한 사이였다. 두 사람을 비롯해 이영자, 정선희, 엄정화 등 고인과 두터운 친분을 자랑했던 이들 중 일부는 고인을 잃은 뒤 자연스럽게 서로 멀어졌던 것으로 알려졌다.

한편 해당 프로그램은 오는 26일 오후 9시 10분 첫 방송된다.