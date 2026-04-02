이란 대통령, 미국인들에 편지 “대립 계속하는 것 무의미”

이란 대통령, 미국인들에 공개서한

“미국·유럽·이웃에 적개심 없다”

마수드 페제시키안 이란 대통령은 현지시간 1일 “대립의 길로 계속 가는 것은 그 어느 때보다 대가가 크고 무의미한 일”이라며 전쟁 종식에 대한 뜻을 내비쳤다.

마수드 페제시키안 이란 대통령. 로이터 연합뉴스

프레스TV 등 이란 매체에 따르면 페제시키안 대통령은 이날 미국인을 수신자로 하는 공개 서한에서 “대립과 소통 사이의 선택은 현실적이고 중대한 문제이며, 그 결과는 앞으로 다가올 세대의 미래를 결정할 것”이라며 이같이 말했다.

페제시키안 대통령은 “이란인은 미국, 유럽, 그리고 이웃을 포함한 다른 나라에 대해 어떠한 적개심도 품지 않고 있다”면서 “이란을 위협으로 묘사하는 인식은 적을 만들어내 군사적 우위를 유지하고 전략 시장을 장악하려는 강대국의 필요가 빚어낸 산물”이라고 주장했다.

이어 “이같은 맥락에서 미국은 이란 주변에 가장 많은 병력과 기지, 군사적 역량을 집중시켰다”며 “당연히 어떤 나라라도 이런 상황에 직면한다면 방어력을 강화하게 될 것”이라고 말했다.

페제시키안 대통령은 “이란과 미국의 관계가 처음부터 적대적이었던 것은 아니다”라며 1953년 이란 쿠데타, 1980년대 이란·이라크 전쟁 등 미국이 이란 견제를 위해 개입하며 갈등이 쌓이게 된 계기를 열거했다.

페제시키안 대통령은 “제재와 전쟁, 그리고 침략이 이란인의 삶에 미치는 파괴적이고 비인도적인 영향을 과소평가해서는 안 된다”며 “최근의 공습은 사람들의 삶과 태도, 관점에 심각한 영향을 미친다”고 호소했다.

또 “이는 이 전쟁이 어떤 미국인의 이익을 진정으로 대변하느냐는 근본적인 의문을 제기하게 한다”며 “협상 도중 두 차례의 공격을 감행한 것은 미국 정부의 파괴적 선택이었다”고 언급했다.

페제시키안 대통령은 “미국이 이스라엘 정권의 영향력과 조종을 받아 이번 침공에 나선 것은 아닌가”, “이스라엘이 이란의 위협을 조작해 팔레스타인에 대한 자신들의 범죄행위에서 세계의 관심을 돌리려 하는 것은 아닌가”라고 묻기도 했다.

페제시키안 대통령은 이날 서한을 통해 전쟁을 시작한 미국에 책임을 돌리면서도 원색적인 비난을 자제했다. 다만 이란의 신임 최고지도자 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이나 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 군부가 사전에 페제시키안 대통령과 메시지를 조율했는지 등은 알려지지 않았다.

중도·개혁파 성향으로 평가받는 페제시키안 대통령은 전날에도 안토니우 코스타 유럽연합 정상회의 상임의장과 통화하면서 “우리는 필수 조건이 충족된다면, 특히 침략 재발 방지가 보장된다면 이번 분쟁을 끝내는 데 필요한 의지를 갖고 있다”고 발언했다.

트럼프 대통령은 미국 대통령은 이날 현지 시간으로 뉴욕증시 개장 직전인 오전 8시 44분에 ‘이란 측이 미국에 방금 휴전을 요청했다’면서 ‘호르무즈 해협이 개방되면 그것(휴전)을 검토할 것’이라고 밝혔다.

이에 대해 이란 외무부 대변인은 근거 없는 주장이라고 일축했으나, 이후 페제시키안 이란 대통령의 공개 서한이 나왔다.