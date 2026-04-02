코스피, 장 초반 1%대 상승 5,500대 회복…코스닥도 올라

(서울=연합뉴스) 김인철 기자 = 2일 서울 중구 우리은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피 지수 등이 표시되고 있다. 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 72.99포인트(1.33%) 오른 5,551.69에, 코스닥은 13.98포인트(1.25%) 오른 1,130.16에 개장했다. 2026.4.2 yatoya@yna.co.kr

코스피가 2일 1% 넘게 상승 출발해 장 초반 5,500대를 회복했다.



이날 오전 9시 2분 현재 코스피는 전장보다 95.92포인트(1.75%) 오른 5,574.62다.



지수는 전장보다 72.99포인트(1.33%) 오른 5,551.69로 출발했다.



같은 시각 코스닥지수도 전장보다 14.29포인트(1.28%) 상승한 1,130.47이다.

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