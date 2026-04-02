코스피, 장 초반 1%대 상승 5,500대 회복…코스닥도 올라 입력 : 2026-04-02 09:26 구글 네이버 유튜브 (서울=연합뉴스) 김인철 기자 = 2일 서울 중구 우리은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피 지수 등이 표시되고 있다. 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 72.99포인트(1.33%) 오른 5,551.69에, 코스닥은 13.98포인트(1.25%) 오른 1,130.16에 개장했다. 2026.4.2 yatoya@yna.co.kr 코스피가 2일 1% 넘게 상승 출발해 장 초반 5,500대를 회복했다. 이날 오전 9시 2분 현재 코스피는 전장보다 95.92포인트(1.75%) 오른 5,574.62다. 지수는 전장보다 72.99포인트(1.33%) 오른 5,551.69로 출발했다. 같은 시각 코스닥지수도 전장보다 14.29포인트(1.28%) 상승한 1,130.47이다. <연합> Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 연합 이민영 이슈 나우 더보기 가비, 美 비자 발급 거부에 10년간 못 가… "지금도 세컨더리룸 들어가" '찬너계' 이성경 "좋은 마음들이 모여 만들어진 작품"… 종영 소감 전해