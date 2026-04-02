노슬비 “예수님과 내 포지션 비슷…호날두와 조기축구 차이일 뿐”

무속인 노슬비가 자신의 종교관과 개인적인 소신을 드러내 눈길을 끌었다.

노슬비는 지난 1일 공개된 유튜브 채널 ‘노빠꾸탁재훈’에 게스트로 출연했다.

이날 방송에서 진행자 탁재훈이 “신령님이 출연을 허락했냐”고 묻자 노슬비는 “솔직히 말해서 여기는 허락을 안 했다. 신령님이 ‘네가 울고 싶으면 가봐라’고 했다”고 답했다.

유튜브 채널 ‘노빠꾸탁재훈’ 캡처

노슬비는 신내림을 받기 전까지 기독교 신자였다고 밝히며 종교에 대한 자신의 생각도 전했다. 그는 “욕을 먹을 수도 있겠지만 이야기를 하자면, 예수님과 내 포지션은 비슷하다고 생각한다”고 말했다.

노슬비는 “예수님도 제자를 거느리고 하늘의 말씀을 전달하시지 않나. 그분이 팬덤이 더 많을 뿐 큰 차이는 없다”고 말했다. 이어 “물론 급은 다르다. 그분이 호날두라면 나는 조기축구 아저씨”라고 비유를 덧붙였다.

또한 “알라신과 옥황상제, 하나님은 결국 같은 존재라고 생각한다. 종파에 따라 다르게 불리는 것일 뿐”이라는 종교관을 밝혀 눈길을 끌었다. 탁재훈이 “그럼 하나님 입장에서는 사탄 아니냐”고 묻자 그는 “하나님께 잘못한 건 없다”고 답했다.

유튜브 채널 ‘노빠꾸탁재훈’ 캡처

노슬비는 자신의 무속인 입문 과정에 대해서도 털어놨다. “신내림 신호가 왔을 때 고민하지 않았냐”는 질문에 “나는 바로 받았다. 거부하면 아픈 것만이 아니라 다양한 방식으로 신호가 온다고 들었다”고 설명했다.

이날 방송에서는 탁재훈을 향한 독특한 조언도 이어졌다. 이혼 경험이 있는 탁재훈에게 노슬비는 “오래 본 여자를 조심해야 한다. 마음을 주지 말고 다른 걸 주라”고 말하며 웃음을 자아냈다. 이어 “딱 봤을 때 ‘얘다’ 하는 느낌이 중요하다. 애매하면 인생이 꼬인다”고 전했다.