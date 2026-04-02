"이란의 호르무즈 통행료 배럴당 1달러…위안화·코인으로 받을 계획"

블룸버그 "이란, 통행료 징수안 마련"

"각국 5개 등급으로 분류…차별 적용"

200만배럴 적재시 통행료 30억원 추산

이란이 호르무즈 해협을 통과하는 유조선의 경우 배럴당 1달러 수준의 통행료를 위안화 또는 스테이블코인으로 받는다는 계획을 마련했다고 블룸버그 통신이 복수의 소식통을 인용해 1일(현지시간) 보도했다.



이란 의회 국가안보위원회가 지난달 30일 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 대해 통행료 규정을 적용하는 내용의 신규 관리 계획안을 승인했다고 이란 관영 프레스TV가 보도한 바 있다.

호르무즈 해협. 로이터연합뉴스

블룸버그는 소식통들에 의해 이 계획의 보다 공식적인 세부 내용들이 윤곽을 드러내고 있다면서 이같이 전했다.



소식통들에 따르면 해협을 항해하려는 선박 운영사들은 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)와 연계된 중개 회사에 연락해 선박의 소유 구조, 선적, 화물 명세서, 목적지, 승무원 명단, 선박자동식별장치(AIS) 데이터 등을 제출해야 한다.



중개 회사는 이 자료들을 혁명수비대 해군 호르모즈간주 사령부로 전달하면 사령부에서 해당 선박이 이스라엘, 미국 등 이란이 적대국으로 간주하는 국가들과 연관성이 없는지를 확인한다.



심사를 통과하면 통행료 협상이 시작된다. 이란은 국가들을 1~5등급으로 분류해놨는데 우호적으로 간주하는 국가의 선박일수록 더 유리한 조건을 받을 가능성이 커지도록 한 것이다.



유조선의 경우 협상 시작가는 보통 배럴당 약 1달러로, 위안화 또는 스테이블코인으로 받는다.



초대형원유운반선(VLCC)의 적재 용량이 보통 200만 배럴인 만큼 통행료로 200만달러(약 30억원)를 징수하겠다는 셈이다.



호르무즈 해협은 전 세계 원유·액화천연가스(LNG) 해상 수송량의 약 20%가 지나간다. 하루 운송되는 원유와 석유제품이 약 2천만 배럴에 달한다.



통행료를 내면 혁명수비대가 허가 코드와 항로 지침을 발급한다. 호르무즈 해협에 접근한 선박은 초단파 무선으로 통과 코드를 송신하고 이후 순찰정이 접근해 업계에서 "이란 톨게이트"라고 불리는 여러 섬 사이 해안 가까운 항로를 통과하게 된다.



블룸버그는 해운업계 관계자들과 협상에 직접 관여한 정부 관계자들에 따르면 혁명수비대가 해협을 지나는 선박들로부터 이미 통행료를 징수하고 있으며 우호적인 국가의 선박에는 우대 조치를 제공하는 한편 적대적인 국가의 선박에는 공격을 위협하고 있다고 전했다.

<연합>