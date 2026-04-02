'대구서 1승 3패' 김부겸, 이번 선거 결과는? 관심 집중

2012년 국회의원 선거를 앞둔 2011년 겨울 김부겸 전 국무총리는 지역주의 타파를 내걸고 대구 정치권으로 입성했다.

당시 국민의힘 계열 정당의 지지 기반은 절대적이라 할 만큼 견고한 상태여서 김 전 총리의 대구행은 쉽지 않은 선택으로 평가됐고 낮은 당선 가능성과는 별도로 정치적 의미는 컸다.

하지만 선거에서는 당연히 패배했고 2014년 대구시장 선거 낙선으로 이어졌다.

10여 년 간의 절치부심 끝에 2016년 국회의원 선거에서 대구의 정치 1번지 대구 수성갑에서 당선되면서 일약 대선 주자급으로 부상했고 2020년 대구시장 선거에서 또다시 고배를 마셨다.

김 전 총리가 대구정치권에서 거둔 1승 3패는 화려하지 못했지만 대구 정치의 변화를 상징하는 인칭대명사가 됐고 과거 지리멸렬을 면치 못했던 민주당의 지지도는 반등할 수 있는 교두보가 생겼다.

6년이 흐른 지금 김 전 총리는 다시 대구시민들의 선택을 바라고 있다. 상황은 김 전 총리가 도전했던 이전 상황과는 비교할 수 없이 우호적이다.

각종 여론조사에서 이재명 대통령의 국정지지도는 고공행진을 계속하고 있고 민주당의 지지도 역시 대구에서 역대 최고치를 기록하는 중이다. '김부겸'이란 개인 호감도 또한 지난 2026년 국회의원 선거 당선 당시와 크게 다르지 않다.

오히려 대구경북 행정통합과 대구경북통합신공항 건설사업 등 지역 숙원사업과 주요 현안이 잇따라 좌초되면서 국민의힘에 실망한 민심은 자산이 됐다.

특히 이들 사업과 현안의 확실한 해결이라는 민주당의 장밋빛 공약은 '김부겸 대구시장 만들기'의 든든한 원군으로 부상하고 있어 국민의힘의 위기감을 증폭시키고 있다.

경선 과정에서 불거진 중진 컷오프의 파열음이 주호영(6선·대구 수성갑) 의원이나 이진숙 전 방송통신위원장의 무소속 출마로 비화될 경우 대구시장 선거는 해보나 마나일 것이란 국민의힘 내부의 전망과 함께 김 전 총리의 당선 가능성이 주목되고 있다.

물론 반전스토리도 있다. 국민의힘이 내부 갈등을 수습하고 단일대오로 대구시장 선거에 나설 경우 전통적인 지지세가 결집하고 민주당의 수도권 등 지방선거 압승에 대한 견제 심리가 작용한다면 '대구=국힘 당선'이란 등식이 재현될 것이란 전망이다.

국민의힘에서는 현역 국회의원인 윤재옥(4선·대구 달서을), 추경호(3선·대구 달성군), 최은석(초선·대구 동구군위군갑), 유영하(초선·대구 달서갑) 의원과 홍석준 전 의원, 이재만 전 동구청장 등이 대구시장 후보 경선을 하고 있다.

<뉴시스>