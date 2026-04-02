임영웅, 소아암 환아 위해 상금 200만원 또 기부…누적 1억2400만원 ‘선한 영향력’

가수 임영웅이 소아암과 희귀난치성 질환 아동을 위한 기부를 이어가며 선한 영향력을 확산하고 있다.

한국소아암재단은 임영웅이 3월 가왕전 상금 200만원을 환아들의 돌봄치료비 지원을 위해 기부했다고 2일 밝혔다.

가수 임영웅. 물고기뮤직 제공

이번 기부는 팬덤 ‘영웅시대’의 응원으로 마련된 가왕전 상금을 통해 이뤄졌다. 팬들의 참여로 조성된 기부금은 치료와 돌봄이 동시에 필요한 환아 가정에 실질적인 도움을 줄 것으로 기대된다.

기부금은 환아 가정의 입원비와 약제비, 치료 관련 부대비용은 물론 생계비 지원 등에 사용될 예정이다. 이를 통해 경제적 부담을 겪는 가정이 보다 안정적인 환경에서 치료에 전념할 수 있도록 돕는 데 의미가 있다.

임영웅은 선한스타 플랫폼을 통해 꾸준한 나눔 활동을 이어오고 있으며, 이번 기부를 포함한 누적 기부액은 1억2402만원에 달한다.

홍승윤 한국소아암재단 이사는 “임영웅과 영웅시대의 지속적인 나눔은 투병 중인 아이들에게 큰 힘이 되고 있다”며 “소중한 성금이 환아들이 희망을 잃지 않고 치료를 이어갈 수 있도록 투명하게 사용할 것”이라고 말했다.

한편, 임영웅은 오는 9월 고양종합운동장에서 단독 콘서트 ‘아임 히어로-더 스타디움(IM HERO - THE STADIUM) 2’를 열고 팬들과 만날 예정이다.