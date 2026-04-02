부산시, 지역외상거점병원 선정으로 ‘응급실 뺑뺑이’ 문제 해결한다

부산시가 응급실을 찾지 못한 응급환자들이 병원을 전전하다 대응시간(골든타임)을 놓쳐 숨지는 이른바 ‘응급실 뺑뺑이’ 해결에 팔을 걷어붙였다.

지역외상거점병원으로 선정된 좋은삼선병원(사상구). 부산시 제공

2일 부산시에 따르면 응급실 미수용 문제를 구조적으로 개선하고, 외상환자의 골든타임 확보를 위해 전국 최초로 공모·지정 방식의 ‘지역외상거점병원’ 2곳을 선정했다.

시는 공모에 참여한 의료기관을 대상으로 외상환자 진료 인프라(시설·장비·인력), 진료 실적, 운영계획의 구체성, 소방 및 권역외상센터와의 협력체계 등을 종합적으로 평가한 뒤, 수영구 센텀종합병원과 사상구 좋은삼선병원을 각각 지역외상거점병원으로 선정했다.

지역외상거점병원은 중증 외상환자 발생 시 초기 평가 및 안정화 치료를 담당하는 지역 거점 의료기관으로, 필요시 권역외상센터와 신속한 연계를 통해 치료의 연속성을 확보하게 된다. 특히 외상환자 우선 소생실과 전담 인력 운영, 24시간 대응체계 구축 등을 통해 외상환자 초기 대응 역량을 강화한다.

권역외상센터는 고난도 수술 및 집중치료를 담당하는 방식으로 역할을 분담해 보다 효율적인 외상환자 치료 체계를 구축할 계획이다.

지역외상거점병원으로 선정된 센텀종합원(수영구). 부산시 제공

시는 이번에 선정된 2개 의료기관에 대해 기관당 4억원 규모의 사업비를 지원하고, 외상환자 전담 의료인력 확보 및 운영을 중심으로 24시간 외상환자 대응체계 구축을 지원할 예정이다. 소방재난본부, 권역외상센터와 유기적인 협력체계를 기반으로며, 외상환자 이송부터 치료와 전원까지 이어지는 단계적·연계형 응급의료체계를 구축한다.

또 사업 추진 과정에서 환자 이송·수용·치료 관련 데이터를 체계적으로 수집·분석해 향후 외상의료 정책 개선을 위한 기초자료로 활용할 예정이다.

이를 통해 외상환자 발생 시 신속한 이송과 즉시 치료가 가능해져 환자 생존율 향상과 함께 응급실 과밀화 완화에도 기여할 것으로 기대된다.

박형준 시장은 “지역외상거점병원은 외상환자의 생존율을 좌우하는 골든타임 확보를 위한 핵심 기반”이라며 “앞으로 소방, 의료기관, 권역외상센터 간 협력을 강화해 시민들이 신속하고 안전하게 치료받을 수 있는 응급의료 환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.