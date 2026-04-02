강원 화천군, 대교 뉴이프와 ‘어르신 인지건강 증진’ 업무협약

강원 화천군 보건의료원의 치매 예방 사업이 민관협력을 통해 한층 업그레이드된다.

화천군 보건의료원은 지난달 31일 센터에서 시니어 토탈케어 기업인 대교 뉴이프와 치매 고위험군 어르신들의 인지건강 증진을 위한 ‘기억 한걸음 교실’ 운영 업무협약을 했다고 2일 밝혔다.

화천군 보건의료원이 지난달 31일 보건의료원 치매안심센터에서 대교 뉴이프와 업무협약을 했다. 화천군 제공

이번 협약은 고위험군에게 보다 전문적 인지강화 프로그램을 제공해 치매 이행을 늦추고 삶의 질을 향상시키기 위해 성사됐다.

협약에 따라 양 기관은 이달부터 화천군 치매 고위험군 대상 ‘찾아가는 인지케어 서비스’를 제공한다.

이 서비스는 대교뉴이프의 노하우가 집약된 인지 강화 워크북과 교규를 활용한 기억력, 주의력, 계산력 훈련, 전문가 상담을 통한 정서적 유대감 형성, 사후 지속적인 모니터링 등으로 구성된다.

화천군 보건의료원 치매안심센터는 운영 결과에 따라 대상 범위를 순차적으로 확대하고, 민간 전문기업과의 협업 모델도 더욱 강화해 나간다는 방침이다.

이외에도 센터는 치매환자와 가족들을 위한 다양한 사업들을 연속성있게 추진 중이다.

센터는 65세 이상 치매 어르신의 위생과 주거환경 개선을 위해 방문 세탁 서비스를 제공하고 있다. 수거와 세탁, 건조 후 배달까지 이어지는 이 사업은 올해 30여명이 이용할 정도로 반응이 좋다.

치매 약제비와 진료비 본인 부담금 지원사업도 진행 중이다. 정부 지원 기준보다 완화된 소득 분위 기준을 적용해 치매 환자 가족의 경제적 부담까지 덜어주고 있다. 올해에만 약 220명이 혜택을 받았다.

무엇보다 센터는 치매 조기발견을 위해 군이 운영 중인 노인 일자리 사업과 연계해 근무 현장에서 치매 검진을 실시하고 있다.

최문순 화천군수는 “앞으로도 지역 어르신들이 치매 걱정 없이 안심하고 노후를 보낼 수 있도록 촘촘한 안전망을 구축해 나가겠다”고 했다.