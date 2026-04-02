송시현 Dream, 2일 ‘꿈결 같은 세상’ 리메이크 발표

싱어송라이터 송시현의 시작을 알린 ‘꿈결 같은 세상’이 프로젝트 밴드 송시현 드림(Dream)을 통해 새로운 감성으로 다시 태어난다.

송시현 측은 2일 송시현 드림의 리메이크 신곡 ‘꿈결 같은 세상’이 이날 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개한다고 밝혔다.

송시현 드림은 베테랑 뮤지션들이 참여한 장기 프로젝트 밴드다.

가치 있는 곡들을 리메이크해 대한민국 대중음악사에 남기고자 기획됐다.

싱어송라이터 송시현을 비롯해 송상훈, 정유진, 박인환 등 꾸준히 음악 활동을 이어온 뮤지션들이 참여했다.

‘꿈결 같은 세상’은 이번 프로젝트의 첫 곡으로, 그들의 정체성과 음악적 방향성을 출발점부터 확고히 다지기 위해 선정됐다.

어쿠스틱 기타와 일렉트릭 기타의 조화를 바탕으로 ‘모던락 밴드’ 사운드를 표방하며, 누구나 쉽게 공감하고 즐길 수 있는 대중적인 감성을 담아냈다.

이 곡은 송시현이 청소년 시절 직접 작사·작곡한 데뷔곡으로, 가수 이선희의 도움으로 발표된 바 있다.

그는 “이 노래를 부르며 늘 신념이 삶이 되는 예술가로 살아가겠다고 다짐했다”며 곡이 가진 의미를 전했다.

‘꿈결 같은 세상’은 1980~90년대부터 꾸준히 사랑받아 온 곡으로, 이번 리메이크를 통해 원곡의 감성을 현대적으로 재해석할 것으로 기대를 모은다.

송시현은 1986년 강변가요제를 통해 데뷔했으며 가수 이선희의 ‘나 항상 그대를’, ‘추억의 책장을 넘기면’, ‘겨울 애상’ 등 다수의 명곡을 작사·작곡했다.

또한 영화 ‘퇴마록’, ‘청춘’, ‘가문의 영광’, 드라마 ‘신세대 보고 어른들은 몰라요’ 등의 OST 작업을 맡으며 대한민국 음악계에서 독보적인 발자취를 남겨왔다.

한편, 송시현 Dream의 리메이크 신곡 ‘꿈결 같은 세상’은 오늘 2일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.