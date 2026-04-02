SK AX, 에이전틱 AI 인프라 운영서비스 공개… “시스템 장애 예방”

SK AX가 에이전틱 인공지능(AI) 기반 인프라 운영 서비스를 앞세워 산업현장 시스템 장애 예방 사업에 나선다.

SK AX는 AI 에이전트가 이상 징후를 사전에 탐지하고 분석·판단·조치까지 수행하는 ‘AXgenticWire NPO’를 통해 기업의 운영 리스크를 줄이겠다고 2일 밝혔다. 최근 AI 클라우드 환경 확대로 그래픽처리장치(GPU) 자원 관리와 워크로드 변동성이 커지면서 휴먼에러 가능성도 높아졌는데, 이를 AI 중심 운영 체계로 낮추겠다는 것이다.

이 서비스는 시스템과 GPU, AI 워크로드 등 인프라 전반에서 생성되는 로그와 메트릭, 이벤트 데이터를 분석해 장애를 예방하는 데 초점을 맞췄다. 탐지 에이전트가 이상 징후를 감지하면 분석 에이전트가 원인을 추론하고, 영향도 에이전트가 주변 시스템에 미치는 영향을 판단한다. 이후 조치 에이전트가 복구나 설정 변경, 자원 재할당 등을 실행하는 방식이다.

제조업에서는 설비·공정 과정에서 이상 징후를 실시간으로 감지해 잠재 리스크를 줄일 수 있고, 금융권에서는 거래·인증 과정에서 운영 안정성을 높일 수 있다고 회사 측은 설명했다. 공공 분야에서도 대국민 서비스 안정성을 높일 것으로 보고 있다.

SK AX는 기업이 자체적으로 에이전틱 AI를 설계·운영할 수 있는 ‘AI 스튜디오’와 생산성 혁신 도구인 ‘MCP 빌더’도 함께 제공한다. AI 인프라 자원이 필요한 경우 GPU를 통합 관리하는 GPU 서비스도 지원한다.

차지원 SK AX 최고AI혁신책임자(CAIO)는 “AI가 먼저 움직여 대응하는 구조여서 휴먼에러로 인한 장애 위험을 최소화할 수 있다”며 “기업들이 다운타임 없는 운영 체계를 구축하고 AX 전환 속도를 높일 수 있을 것”이라고 밝혔다.