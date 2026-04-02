홍준표 “당 떠나 역량있는 행정가 뽑아야”…김부겸 “洪 만날 것”

홍준표 전 대구시장이 “대구에 도움이 된다면 당을 떠나 정치꾼이 아닌 역량 있는 행정가를 뽑아야 한다”고 밝혔다. 더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 총리 지지를 공식화한 것이다.

2018년 1월8일 당시 자유한국당 홍준표 대표(사진 왼쪽)와 김부겸 행정안전부 장관이 서울 태평로 한국프레스센터에서 열린 재경 대구-경북인 신년교례회에서 건배를 한 뒤 대화하고 있다. 연합

홍 전 시장은 2일 페이스북에 “부산은 스윙보터 지역이라서 민주당이 가덕신공항도 해주고 해양수산부도 이전해주지만, 대구는 막무가내식 투표를 하니까 민주당 정권이 도와주지도 않고 버린 자식 취급한다”며 이같이 말했다. 그는 “대구 국회의원들은 당 때문에 당선된 사람들이지 자기 경쟁력으로 된 사람이 없다”며 “자치단체장은 행정가이지 싸움꾼이 아니다”라고 덧붙였다.

홍 전 시장은 “후임 대구시장이 능력 있고 중앙정부와 타협이 되는 사람이 됐으면 좋겠다는 뜻에서 김부겸 전 총리를 언급한 것”이라며 “민주당을 지지한 게 아니라 김부겸을 지지했다고 봐달라”고 강조했다. 국민의힘 소속이었던 그가 민주당 후보를 지지한다는 비판에 ‘민주당’이 아닌 ‘김부겸’을 지지한다는 점을 명확히 한 것이다.

홍 전 시장은 앞서 지난달 ‘청년의꿈’에서 “대구가 도약하려면 이재명정부의 도움을 받지 않으면 안 된다. 당장 TK신공항도 날아간다”는 입장을 밝힌 바 있다. 또 페이스북에 “막대기만 꽂아도 국민의힘이 된다는 논리는 대구시민들의 절박함을 모르는 정치인들의 신선놀음에 불과하다”며 “지금 나온 후보자 중 대구를 다시 일으켜 세울 인물이 보이지 않는다. 김 전 총리가 나서주면 좋겠다는 바람”이라고 적기도 했다.

김 전 총리는 홍 전 시장과 회동 의사를 내비쳤다. 김 전 총리 MBC라디오에 출연해 “(홍 전 시장과) 약속은 아직 안 잡혔지만 만나긴 해야 한다”고 말했다. 그는 “이 분이 의욕적으로 대구시정을 하려고 했던 게 있었을 것이고, 중간에 잘 진행된 게 있고 좌절된 게 있을 것”이라며 “그런 이야기를 들어야 시정의 연속성이나 효율성에 도움이 되지 않겠나”라고 했다.

다만 홍 전 시장은 “김 전 총리와 회동은 오해를 증폭시킬 우려가 있기에 하지 않을 것”이라고 선을 그었다.

김 전 총리와 홍 전 시장의 연대 가능성이 제기되자 국민의힘은 견제하는 분위기다. 국민의힘 주호영 의원은 MBC라디오에서 이들의 연대에 대해 “그런 일은 생기지 않을 것”이라며 “우리 당 이름으로 시장을 하셨던 분이 민주당 돕는 일은 안 생길 것”이라고 했다. 주 의원은 국민의힘 대구시장 경선에서 컷오프(공천배제)되면서 법원에 효력정지 가처분 신청을 낸 상태다.

국민의힘 장동혁 대표 특보단장인 김대식 의원도 SBS라디오에서 “우리 당에서 당대표 두 번에 원내대표, 5선 국회의원에 대통령 후보까지 하셨는데 설마 그렇게까지 하시겠느냐”고 말했다.