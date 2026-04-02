국민의힘, 공천 안정화 승부수… ‘박덕흠 공관위’ 출범

국민의힘은 6·3 지방선거 및 국회의원 재·보궐 선거 공천을 맡을 새 공천관리위원장으로 충청권 4선의 박덕흠 의원을 임명하고 공천관리위원을 인선했다.

최보윤 수석대변인은 2일 국회에서 열린 최고위원회의 직후 기자들과 만나 “총 8인으로 공관위를 구성했다”라며 이같이 밝혔다.

국민의힘이 1일 박덕흠 의원을 당 공천관리위원장에 임명한 것으로 알려졌다. 사진은 지난달 31일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 대화하는 장 대표와 박 의원 모습. 뉴시스

공관위는 박 의원과 부위원장인 정희용 사무총장, 곽규택·서천호·이소희·이종욱 의원으로 구성됐다. 원외 인사로는 최기식 경기 의왕·과천 당협위원장, 함인경 서울 양천갑 당협위원장 등이 포함됐다. 앞서 이정현 공관위원장과 공관위원들이 사퇴한 후 2기 공관위가 꾸려진 셈이다.

최 수석대변인은 박 위원장 인선에 대해 “원내에서 많은 신망을 얻고 있고, 충북 공천과 관련해 다시 정해야 할 부분이 있기에 지역적으로도 적임자라고 판단했다”고 설명했다.

아울러 “(공천 관련) 법적 분쟁이 발생하지 않도록 안정적인 관리가 필요하다고 보고, 법조 경력을 가진 분들이 공관위원으로 많이 위촉됐다”고 강조했다.

새 공관위는 아직 지방선거 후보가 정해지지 않은 경기도지사와 전남광주통합특별시장, 전북도지사 등의 공천을 마무리하게 된다. 또한 컷오프(공천 배제) 관련 가처분 신청으로 내홍을 겪고 있는 대구시장과 충북도지사, 포항시장 공천도 맡는다.

최 수석대변인은 ‘충북도지사 공천은 원점에서 논의하는 것인가’라는 질문에는 “(김영환 충북지사 컷오프 효력 정지 관련) 가처분 결과가 있었기 때문에 그 부분을 고려해 공관위에서 결정할 것”이라고 답했다.

당 최고위는 당협위원장의 공직선거 출마에 따른 사퇴 규정 적용 제외 안건도 의결했다. 현행 당규상 당협위원장 및 당협 운영위원은 공직선거에 출마하려는 경우 해당 직위에서 사퇴해야 한다.