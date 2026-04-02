'이혼 3번' 이상아 "26살에 첫 결혼…이혼하면서 집 날려"

배우 이상아가 세 번의 결혼과 이혼 관련 심경을 밝혔다.

1일 방송된 KBS2 '생생정보'에서는 이상아의 전원주택 일상이 그려졌다.

이상아. KBS2 '생생정보' 캡처

과거 하이틴 스타였던 이상아는 인기가 정점이었을 당시 결혼을 발표했다.

그는 "26살인가 27살에 결혼을 했다"며 "하이틴 배우들이 주부 배우로 변해 가는 시기였다. 나도 그때 결혼하면 어린 이미지를 벗어나서 성숙한 배우가 될 수 있겠다 싶었다"고 했다.

그러나 이상아는 1년 만에 이혼했다. 그는 "내가 결혼 생활도 열심히 했는데, 이혼하면서 집도 다 날렸다. 방송도 했고 장사도 열심히 했는데 남는 게 없었다"고 했다.

두 번째, 세 번째 결혼도 이혼으로 끝을 낸 그는 "짜증 난다. 어떻게 다들 그렇게 잘 사는지 모르겠다" 말했다.

이어 "모두에게 쉬운 가족의 그림이 왜 나한테는 없을까 싶다. 그 간단한 일을 나는 왜 못할까 싶어서 정말 어렵게 느껴졌다"고 토로했다.

그러면서 "옛날에는 질투도 많고 시기도 많았는데 지금은 심적으로 많이 안정됐다. 미움도 가시고 쫓기는 마음도 없어져서 여유로워졌다"고 덧붙였다.

<뉴시스>