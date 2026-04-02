"소속사 없이 활동" 이엘리야, 배우·가수·대학원생 일상 공개

최근 TV조선 '미스트롯4'에서 톱8에 오르며 활약한 배우 이엘리야가 소속사 없이 홀로 일정을 소화하는 일상을 공개한다.

이엘리야는 오는 4일 오후 11시 5분 방송되는 MBC TV 예능 프로그램 '전지적 참견 시점' 392회에 출연한다.

이엘리야. 사진=MBC

이날 방송에서 이엘리야는 현재 소속사 없이 7개월째 직접 차량 운전부터 섭외 전화 응대, 스케줄 조율까지 도맡아 하는 '셀프 매니저'로서의 근황을 전한다.

그는 경연 당시 새벽 3시에 기상해 드라마 촬영과 리허설, 대학원 수업을 병행했던 상황도 털어놓는다.

이와 함께 학창 시절 SM엔터테인먼트와 방시혁 프로듀서로부터 캐스팅 제안을 받았던 일화와 기상 직후 독서 및 필사를 하고, 고깃집에서 혼자 식사하는 평소 일상도 함께 공개된다.

방송에는 이엘리야의 보컬 스승인 그룹 버블시스터즈 출신 영지가 임시 보호자를 자처하며 등장한다.

영지는 이엘리야에 대해 "혼자서도 2~3배 연습해오는 모범생"이라고 평가하며 "고군분투하는 모습이 안쓰러웠다"고 임시 매니저로 나선 배경을 밝힌다.

이 밖에도 이엘리야가 직접 작사, 작곡에 참여한 신곡과 리메이크곡 등 현재 준비 중인 새 음반 작업 과정의 일부도 공개된다.

<뉴시스>