제주4·3 78주기 추념식…유족 명예회복 의미 되새긴다

제주 4·3은 희생자의 목숨만 앗아간 비극이 아니었다. 남겨진 가족의 삶과 이름까지 바꿔 놓았다. 고계순 어르신은 그 상처를 평생 안고 살아왔다. 친아버지가 4·3사건으로 희생된 뒤 그는 작은아버지의 자녀로 살아야 했다. 하지만 올해 2월 ‘제주4·3사건 진상규명 및 희생자 명예회복위원회의 가족관계등록부 정정’ 결정에 따라 고 어르신은 처음으로 친아버지의 자녀로 등록됐다.

이 같은 사연은 제주 4·3의 상흔이 현재까지도 유족들의 삶에 깊게 남아 있음을 보여준다. 정부는 제78주년 4·3 희생자 추념식을 열고 희생자를 추모하는 한편, 유족의 명예회복이 지닌 의미도 되새길 예정이다.

2일 제주시 봉개동 제주4·3평화공원 내 행불인 표석을 찾은 유족이 고인을 추모하고 있다. 연합뉴스

행정안전부는 3일 오전 10시 제주 4·3평화공원에서 ‘4·3의 역사는 평화를 품고 역사의 기록은 인권을 밝히다’를 주제로 추념식을 개최한다. 행사에는 4·3 희생자와 유족, 제주도민 등 2만여 명이 참석할 예정이다.

추념식은 4·3 희생자 영령을 위한 묵념과 헌화·분향, 국민의례, 유족 사연, 추모 공연 등의 순으로 진행된다. 10시부터는 1분간 제주도 내 전역에 묵념 사이렌이 울릴 예정이다.

추모 공연에는 바리톤 고성현의 무대와 제주도립합창단, 4·3 평화합창단, 어린이합창단의 공연이 예정돼 있다.

행안부는 현재까지 4·3 희생자 1만5218명, 유족 12만8022명 등 총 14만3240명이 ‘제주4·3사건 진상규명 및 희생자 명예회복위원회’ 심의·의결을 거쳐 인정됐다고 밝혔다.

윤호중 장관은 “제주4·3사건은 우리 현대사의 가장 아픈 상처이자 잊어서는 안 될 비극”이라며 “정부는 앞으로도 희생자분들의 신원확인과 유해봉환 등에 힘써 유가족의 슬픔을 조금이나마 보듬을 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.