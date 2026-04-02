'힙불교' 열풍에 '2026 서울국제불교박람회 & 제14회 붓다아트페어' 인기 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

2일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '2026 서울국제불교박람회 & 제14회 붓다아트페어'에서 관람객들이 입장하기 위해 줄을 서고 있다. 대한불교조계종이 주최하는 '서울국제불교박람회'와 '붓다아트페어'는 한국 전통불교문화산업 활성화를 위한 국내 전통불교문화산업 박람회다.

2일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '2026 서울국제불교박람회 & 제14회 붓다아트페어'에서 관람객들이 입장하기 위해 줄을 서고 있다. 대한불교조계종이 주최하는 '서울국제불교박람회'와 '붓다아트페어'는 한국 전통불교문화산업 활성화를 위한 국내 전통불교문화산업 박람회다.

2일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '2026 서울국제불교박람회 & 제14회 붓다아트페어'에서 관람객들이 부스를 둘러보고 있다. 대한불교조계종이 주최하는 '서울국제불교박람회'와 '붓다아트페어'는 한국 전통불교문화산업 활성화를 위한 국내 전통불교문화산업 박람회다.

2일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '2026 서울국제불교박람회 & 제14회 붓다아트페어'에서 관람객들이 부스를 둘러보고 있다. 대한불교조계종이 주최하는 '서울국제불교박람회'와 '붓다아트페어'는 한국 전통불교문화산업 활성화를 위한 국내 전통불교문화산업 박람회다.

2일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '2026 서울국제불교박람회 & 제14회 붓다아트페어'에서 관람객들이 부스를 둘러보고 있다. 대한불교조계종이 주최하는 '서울국제불교박람회'와 '붓다아트페어'는 한국 전통불교문화산업 활성화를 위한 국내 전통불교문화산업 박람회다.

2일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '2026 서울국제불교박람회 & 제14회 붓다아트페어'에서 관람객들이 부스를 둘러보고 있다. 대한불교조계종이 주최하는 '서울국제불교박람회'와 '붓다아트페어'는 한국 전통불교문화산업 활성화를 위한 국내 전통불교문화산업 박람회다.

2일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '2026 서울국제불교박람회 & 제14회 붓다아트페어'에서 관람객들이 입장하기 위해 줄을 서고 있다. 대한불교조계종이 주최하는 '서울국제불교박람회'와 '붓다아트페어'는 한국 전통불교문화산업 활성화를 위한 국내 전통불교문화산업 박람회다.

'힙불교' 열풍이 이어지면서 서울국제불교박람회 사전 등록 관람객이 처음으로 5만 명을 돌파하며 역대 최고치를 기록해 인기를 실감했다. 서울국제불교박람회 운영 사무국에 따르면,사전 등록 관람객(지난 27일 기준)은 5만 7948명으로 집계됐다. 지난해 4만 2763명에서 35.51% 증가한 수치로, 역대 최대다. 2023년 1만1187명 수준이었던 관람객 수가 불과 2년 만에 5배 이상 불어났다.