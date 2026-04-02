레페리, 도쿄 오모테산도 K-뷰티 셀렉트스토어 통해 일본 소비자 공략

도쿄 오모테산도에 K-뷰티 깃발 꽂았다…레페리 X 아마존, 셀렉트스토어 개관 '성황'

레페리가 4월 2일 정식 개관한 일본 도쿄 K-뷰티 셀렉트스토어(Select Store) 전경 (사진제공=레페리)

K-뷰티 크리에이터 그룹 레페리가 아마존 코리아(Amazon Korea)와 일본 도쿄 오모테산도 일대에 ‘K-뷰티 셀렉트스토어(Select Store)’를 4월 2일 개관했다.

이번 셀렉트스토어는 레페리가 선보이는 첫 글로벌 사례로, 레페리(대표. 최인석)가 주관하는 형태로 K-뷰티 브랜드들이 입점했다. 오프라인 현장 체험 공간인 ‘셀렉트스토어’와 온라인 커머스인 아마존 특별 기획전이 연계된 온·오프라인 통합 형태로 운영되며, 스킨케어·메이크업·뷰티 디바이스 등 카테고리별로 총 11개 브랜드, 48개 제품을 선보였다.

특히 레페리가 보유한 국내·외 뷰티 크리에이터 IP(지식재산권)를 활용해 K-뷰티 제품 큐레이션과 품질 검증을 거친 셀렉션을 구성했으며, 개관 첫날부터 방문객이 이어졌다.

레페리 소속 뷰티 크리에이터(▲레오제이, ▲민스코, ▲아랑, ▲김크리스탈, ▲헤이즐 등)와 일본 현지 크리에이터들이 현장 행사에 참여했으며, 한·일 인플루언서들이 함께하는 프로그램도 진행된다.

이어지는 운영 기간에는 걸그룹 르세라핌 멤버 ‘카즈하’가 현장 행사에 참여하고, 레페리가 매년 개최해온 크리에이터 빅데이터 기반 K-뷰티 브랜드 인증 및 시상식 ‘KYEA(Korea YouTubers’ Excellence Awards)’가 처음으로 해외에서 동시 개최될 예정이다.

이번 행사는 글로벌 뷰티 매거진 얼루어 코리아(Allure Korea)가 전략적 미디어 파트너로, ㈜한진이 공식 물류 파트너로 참여한다.

한편 해당 셀렉트스토어는 일본 도쿄 오모테산도 일대에서 오는 13일까지 12일간 약 500평 규모로 운영된다.