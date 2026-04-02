[포토] 프랜차이즈 창업·산업 박람회

2일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 '2026 상반기 IFS 프랜차이즈 창업·산업 박람회'에서 참관객들이 각 부스에서 창업상담을 받고 있다.

2일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 '2026 상반기 IFS 프랜차이즈 창업·산업 박람회'에서 참관객들이 각 부스에서 창업상담을 받고 있다.

2일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 '2026 상반기 IFS 프랜차이즈 창업·산업 박람회'에서 참관객들이 각 부스에서 창업상담을 받고 있다.

2일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 '2026 상반기 IFS 프랜차이즈 창업·산업 박람회'에서 참관객들이 각 부스에서 창업상담을 받고 있다.

한국프랜차이즈산업협회가 주최하는 이번 행사는 프랜차이즈 창업과 함께 매장 운영과 관련된 정보를 제공한다. 산업부, 공정위, 중기부, 농식품부, 식약처, 지재처 등 정부 부처들도 공식 후원한다.