[포토] 프랜차이즈 창업·산업 박람회 입력 : 2026-04-02 14:42 이제원 선임기자 구글 네이버 유튜브 2일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 '2026 상반기 IFS 프랜차이즈 창업·산업 박람회'에서 참관객들이 각 부스에서 창업상담을 받고 있다. 2일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 '2026 상반기 IFS 프랜차이즈 창업·산업 박람회'에서 참관객들이 각 부스에서 창업상담을 받고 있다. 2일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 '2026 상반기 IFS 프랜차이즈 창업·산업 박람회'에서 참관객들이 각 부스에서 창업상담을 받고 있다. 2일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 '2026 상반기 IFS 프랜차이즈 창업·산업 박람회'에서 참관객들이 각 부스에서 창업상담을 받고 있다. 한국프랜차이즈산업협회가 주최하는 이번 행사는 프랜차이즈 창업과 함께 매장 운영과 관련된 정보를 제공한다. 산업부, 공정위, 중기부, 농식품부, 식약처, 지재처 등 정부 부처들도 공식 후원한다. 이제원 기자 Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 세계일보 이제원 이슈 나우 더보기 가비, 美 비자 발급 거부에 10년간 못 가… "지금도 세컨더리룸 들어가" '찬너계' 이성경 "좋은 마음들이 모여 만들어진 작품"… 종영 소감 전해