[포토] ‘우리 아가에게 예쁜 거 사줘야지’…베페 베이비페어, 코엑스서 개막

2일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '베페 베이비페어'를 찾은 관람객들이 육아용품을 살펴보고 있다. '베페 베이비페어'는 국내 최대 규모의 유아용품 전시회로 국내외 임신과 출산, 육아, 교육 관련 140개사 300여 개의 다양하고 우수한 브랜드가 참여한다.

2일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '베페 베이비페어'를 찾은 관람객들이 육아용품을 살펴보고 있다. '베페 베이비페어'는 국내 최대 규모의 유아용품 전시회로 국내외 임신과 출산, 육아, 교육 관련 140개사 300여 개의 다양하고 우수한 브랜드가 참여한다.

2일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '베페 베이비페어'를 찾은 관람객들이 육아용품을 살펴보고 있다. '베페 베이비페어'는 국내 최대 규모의 유아용품 전시회로 국내외 임신과 출산, 육아, 교육 관련 140개사 300여 개의 다양하고 우수한 브랜드가 참여한다.