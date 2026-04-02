[포토] ‘우리 아가에게 예쁜 거 사줘야지’…베페 베이비페어, 코엑스서 개막 입력 : 2026-04-02 14:45 이제원 선임기자 구글 네이버 유튜브 2일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '베페 베이비페어'를 찾은 관람객들이 육아용품을 살펴보고 있다. '베페 베이비페어'는 국내 최대 규모의 유아용품 전시회로 국내외 임신과 출산, 육아, 교육 관련 140개사 300여 개의 다양하고 우수한 브랜드가 참여한다. 2일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '베페 베이비페어'를 찾은 관람객들이 육아용품을 살펴보고 있다. '베페 베이비페어'는 국내 최대 규모의 유아용품 전시회로 국내외 임신과 출산, 육아, 교육 관련 140개사 300여 개의 다양하고 우수한 브랜드가 참여한다. 2일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '베페 베이비페어'를 찾은 관람객들이 육아용품을 살펴보고 있다. '베페 베이비페어'는 국내 최대 규모의 유아용품 전시회로 국내외 임신과 출산, 육아, 교육 관련 140개사 300여 개의 다양하고 우수한 브랜드가 참여한다. 이제원 기자 Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 세계일보 이제원 이슈 나우 더보기 가비, 美 비자 발급 거부에 10년간 못 가… "지금도 세컨더리룸 들어가" '찬너계' 이성경 "좋은 마음들이 모여 만들어진 작품"… 종영 소감 전해